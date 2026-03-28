أعلن عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم السبت، مشاركة المحافظة في المبادرة العالمية "ساعة الأرض"، والتي تُقام تحت شعار "أعطِ ساعة للأرض"، من خلال إطفاء الإنارة الخارجية غير الضرورية لمدة ساعة بعدد من المنشآت والمناطق غير الحيوية، بالتنسيق مع وزارة البيئة.

دعم الجهود البيئية الدولية

وأكد المحافظ أن هذه المشاركة تأتي في إطار التفاعل مع أحد أبرز الأحداث البيئية العالمية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية.

نشر ثقافة ترشيد الطاقة

وأوضح أن المبادرة تسهم في رفع الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات إيجابية تقلل من استهلاك الطاقة، بما يدعم الحفاظ على الموارد الطبيعية.

رسالة لمواجهة التغير المناخي

وأشار المحافظ إلى أن المشاركة في "ساعة الأرض" تمثل رسالة رمزية تعكس أهمية العمل الجماعي لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، والحفاظ على كوكب الأرض للأجيال القادمة، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مبادرة عالمية سنوية

وتُعد فعالية "ساعة الأرض" واحدة من أهم المبادرات البيئية العالمية، حيث يشارك فيها ملايين الأشخاص حول العالم سنويًا، من خلال إطفاء الأنوار لمدة ساعة في السبت الأخير من شهر مارس، تزامنًا مع الاعتدال الربيعي، في رسالة موحدة لدعم قضايا البيئة والتغير المناخي.