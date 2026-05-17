تسببت في وفاة 87 شخصا.. انتشار سلالة نادرة من فيروس إيبولا بالكونغو

كتب : وكالات

02:02 ص 17/05/2026

فيروس إيبولا

لقي 87 شخصا على الأقل حتفهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية نتيجة تفشٍ نادر لسلالة من فيروس إيبولا لا يتوفر لها لقاح أو علاج معتمد، وسط مخاوف من اتساع نطاق العدوى في منطقة تشهد نزاعا مسلحا.

وظهرت الأعراض على أول حالة في 24 أبريل، ما أدى إلى تأخر في اكتشاف التفشي لمدة 4 أسابيع سمح بانتقال واسع وغير مسيطر عليه داخل المجتمعات، بحسب ما قاله المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، جان كاسييا، خلال إحاطة عبر الإنترنت السبت، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف كاسييا، أن نحو 336 حالة محتملة تم الإبلاغ عنها، معظمها في منطقتي مونجبوالو ورامبارا الصحيتين في إقليم إيتوري قرب الحدود مع أوغندا، مع تسجيل إصابات محتملة إضافية في العاصمة الإقليمية بونيا.

وأوضح أن 4 وفيات فقط تم تأكيدها مخبريا بين الحالات الإيجابية.

وأكدت اختبارات المعهد الوطني للأبحاث الطبية الحيوية في كينشاسا، أن التفشي ناتج عن سلالة "بونديبوجيو"، وهي سلالة لم تُسجل سوى في حالتي تفشٍ سابقين فقط، في أوغندا عام 2007 وشرق الكونغو عام 2012.

وتجاوز عدد الوفيات والحالات المشتبه بها في هذا التفشي مجموع ما سُجل في هذين الانتشارين السابقين مجتمعين.

وأشار إلى أنه كل يوم، تمثل هذه المنطقة أكثر من 70% من عمليات تفشي الأمراض في إفريقيا.

وشدد على أنه لهذا السبب نحن بحاجة إلى تغطية المنطقة وتغطية القارة، وأنا أدعو الشركاء لدعم البلدان الأكثر عرضة للخطر، وفقا لسكاي نيوز.

فيروس إيبولا إيبولا الكونغو انتشار فيروس إيبولا بالكونغو

