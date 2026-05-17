تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكمها على متهم في القضية رقم 17409 لسنة 2025 جنايات عين شمس، لاتهامه بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.

محاكمة متهم في "قضية عين شمس"

وقال أمر الإحالة إن المتهم خلال الفترة من عام 2022 وحتى 7 نوفمبر 2023، أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، عبر جمع بيانات ومعلومات وإمداد الجماعة بها، إضافة إلى استخدام وسائل التواصل مع عناصر التنظيم، ورصد تمركزات أمنية تمهيدًا لاستهدافها.