"خسارة قاسية".. أول تعليق من معتمد جمال عقب ضياع لقب الكونفدرالية الإفريقية

بعد خسارة الزمالك.. كم حصدت الأندية المصرية من المشاركات الأفريقية هذا

سيطرت حالة كبيرة من الحزن على لاعبي نادي الزمالك والجماهير البيضاء، عقب الهزيمة أمس على يد فريق اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية.

وفقد الفارس الأبيض فرصة التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تلقى الهزيمة من نظيره الفريق الجزائري بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس على ستاد القاهرة الدولي.

انهيار لاعبي الزمالك بعد الهزيمة أمام اتحاد العاصمة

ودخل أغلب لاعبي الفارس الأبيض في نوبة بكاء شديدة، عقب نهاية المباراة وفقدان فرصة التتويج بلقب كأس الكونفدرالية، إذا ظهرت علامات الحزن على وجه لاعبي الأبيض.

ولم تقتصر حالة الحزن على لاعبي الأبيض فقط، بل أن الأمر تحول لجماهير النادي، الذين سيطرت عليهم حالة من الصدمة عقب الهزيمة أمام الفريق الجزائري وضياع حلم التتويج باللقب.

ولعل أبرز اللقطات التي تبرز حالة الحزن الكبيرة لدى الجماهير البيضاء، كانت ظهور أحد مشجعي الأبيض رفقة ابنته داخل المدرجات والحزن يسيطر عليهما.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة سيراميكا كليوباترا، يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة السابعة والأخيرة بمرحلة تتويج البطل.

وتقام مباراة الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

اقرأ أيضًا:

لا نستحق.. ميدو ينتقد مدرب الزمالك واللاعبين لخسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026

هل استحق الزمالك خسارة نهائي الكونفدرالية الإفريقية 2026؟



