إعلان

حملة مكبرة بأسيوط الجديدة تنجح في استرداد 30 فدانًا من واضعي اليد (صور)

كتب : محمود عجمي

10:33 م 26/03/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    استرداد 30 فدانًا متعدى عليها داخل كردون مدينة أسيوط الجديدة (1)
  • عرض 10 صورة
    استرداد 30 فدانًا متعدى عليها داخل كردون مدينة أسيوط الجديدة (3)
  • عرض 10 صورة
    استرداد 30 فدانًا متعدى عليها داخل كردون مدينة أسيوط الجديدة (2)
  • عرض 10 صورة
    استرداد 30 فدانًا متعدى عليها داخل كردون مدينة أسيوط الجديدة (5)
  • عرض 10 صورة
    استرداد 30 فدانًا متعدى عليها داخل كردون مدينة أسيوط الجديدة (6)
  • عرض 10 صورة
    استرداد 30 فدانًا متعدى عليها داخل كردون مدينة أسيوط الجديدة (7)
  • عرض 10 صورة
    استرداد 30 فدانًا متعدى عليها داخل كردون مدينة أسيوط الجديدة (8)
  • عرض 10 صورة
    استرداد 30 فدانًا متعدى عليها داخل كردون مدينة أسيوط الجديدة (9)
  • عرض 10 صورة
    استرداد 30 فدانًا متعدى عليها داخل كردون مدينة أسيوط الجديدة (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، نجاح الجهاز في تنفيذ قرار إزالة واسترداد قطعة أرض تبلغ مساحتها 30 فدانًا، جرى التعدي عليها دون أي سند قانوني، وذلك داخل كردون المدينة بمنطقة جنوب غرب أسيوط الجديدة على طريق أسيوط – القاهرة الصحراوي الشرقي.

مشاركة القيادات الأمنية والجهات المعنية

جرت الحملة بحضور اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، وبمشاركة الجهات المعنية، نظرًا لأهمية موقع الأرض داخل الحيز العمراني لمدينة أسيوط الجديدة، وتحديدًا في نطاق منطقة جنوب غرب المدينة.

تنفيذ الحملة وإزالة التعديات

وأوضح رئيس الجهاز أن الحملة نُفذت بالتنسيق الكامل بين جهاز المدينة ومديرية أمن أسيوط وشرطة التعمير، حيث تم إزالة جميع أشكال التعديات القائمة على الأرض واستعادتها بالكامل، في خطوة تعكس جدية الدولة في التصدي للمخالفات التي تمس أملاكها.

استمرار حملات الإزالة لحماية أراضي الدولة

وأشار رئيس الجهاز إلى أن حملات الإزالة ستتواصل بشكل دوري ودون تهاون، مؤكدًا أن الدولة ماضية في فرض الانضباط والحفاظ على حقوقها، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وصون مقدرات الوطن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسيوط الجديدة إزالة تعديات أسيوط استرداد أراضي الدولة طريق أسيوط القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طلب خاص من إسبانيا بشأن مونديال 2030.. ما هو؟
رياضة عربية وعالمية

طلب خاص من إسبانيا بشأن مونديال 2030.. ما هو؟
ترامب: إيران طلبت مهلة 7 أيام قبل استهداف منشآت الطاقة وقدمت لها 10 أيام
شئون عربية و دولية

ترامب: إيران طلبت مهلة 7 أيام قبل استهداف منشآت الطاقة وقدمت لها 10 أيام

الإسعاف الإسرائيلي: قتيل و25 مصابا في نهاريا جراء قصف صاروخي من لبنان
شئون عربية و دولية

الإسعاف الإسرائيلي: قتيل و25 مصابا في نهاريا جراء قصف صاروخي من لبنان

رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
أخبار مصر

رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
لأول مرة.. مشاهد من إقامة الصلاة داخل مدينة صاروخية في إيران
شئون عربية و دولية

لأول مرة.. مشاهد من إقامة الصلاة داخل مدينة صاروخية في إيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
انتهاء تقلبات الطقس.. الأرصاد: تحسن الأجواء غدًا على معظم الأنحاء
تخلي أمريكا عن الخليج.. بين هندسة الاستنزاف و"نبوءة" إعادة تشكيل المنطقة