أعلن المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، نجاح الجهاز في تنفيذ قرار إزالة واسترداد قطعة أرض تبلغ مساحتها 30 فدانًا، جرى التعدي عليها دون أي سند قانوني، وذلك داخل كردون المدينة بمنطقة جنوب غرب أسيوط الجديدة على طريق أسيوط – القاهرة الصحراوي الشرقي.

مشاركة القيادات الأمنية والجهات المعنية

جرت الحملة بحضور اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، وبمشاركة الجهات المعنية، نظرًا لأهمية موقع الأرض داخل الحيز العمراني لمدينة أسيوط الجديدة، وتحديدًا في نطاق منطقة جنوب غرب المدينة.

تنفيذ الحملة وإزالة التعديات

وأوضح رئيس الجهاز أن الحملة نُفذت بالتنسيق الكامل بين جهاز المدينة ومديرية أمن أسيوط وشرطة التعمير، حيث تم إزالة جميع أشكال التعديات القائمة على الأرض واستعادتها بالكامل، في خطوة تعكس جدية الدولة في التصدي للمخالفات التي تمس أملاكها.

استمرار حملات الإزالة لحماية أراضي الدولة

وأشار رئيس الجهاز إلى أن حملات الإزالة ستتواصل بشكل دوري ودون تهاون، مؤكدًا أن الدولة ماضية في فرض الانضباط والحفاظ على حقوقها، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وصون مقدرات الوطن.