إعلان

تحرك عاجل من مجلس مدينة رأس سدر للتعامل مع موجة الطقس السيئ -صور

كتب : رضا السيد

05:52 م 25/03/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    التعامل مع مياه الأمطار
  • عرض 8 صورة
    رئيس المدينة يتابع أعمال شفط المياه
  • عرض 8 صورة
    شفط المياه من الشوارع اول بأول
  • عرض 8 صورة
    شفط المياه من شوارع مدينة رأس سدر
  • عرض 8 صورة
    شوارع مدينة راس سدر
  • عرض 8 صورة
    سيارات الكسح
  • عرض 8 صورة
    سيارات شفط المياه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، حالة الطوارئ القصوى، ودفعت بسيارات شفط المياه عقب تساقط أمطار غزيرة عليها.

شفط مياه الأمطار الشوارع

وقال المهندس حسني راشد، رئيس المدينة، إنه جرى الدفع بعدد من سيارات شفط المياه في أماكن تجمعها بشوارع المدينة، بالتنسيق مع منطقة مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة الحماية المدنية، وبمرافقة قطاع منظومة النظافة العامة وغرفة العمليات، للتعامل الفوري مع المياه المتراكمة وشفطها أولا بأول، تنفيذا لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى نشر سيارات شفط المياه أيضا على الطرق الدولية والساحلية لسحب مياه الأمطار ورفع آثارها، لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على سلامة مرتادي هذه الطرق.

وأكد على استمرار رفع درجة الاستعداد والتعامل الفوري مع تجمعات المياه بالقرى ومداخل المدينة، مع المتابعة المستمرة لأعمدة الإنارة، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لموافاتها بتقارير على مدار الساعة.

أهاب رئيس المدينة بالمواطنين، بضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة حفاظًا على سلامتهم، مؤكدا أنه يجري فصل التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة في الشوارع حرصا على حياة الأطفال، كإجراء احترازي فقط، مع استمرار أعمال شفط المياه حتى الانتهاء من كافة التجمعات أول بأول.

جنوب سيناء رأس سدر الطقس أمطار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة تصدر توصيات للمزارعين والمربين
أخبار مصر

بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة تصدر توصيات للمزارعين والمربين
مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط آخر في تبادل لإطلاق النيران بالقليوبية
أخبار المحافظات

مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط آخر في تبادل لإطلاق النيران بالقليوبية
تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز
رياضة عربية وعالمية

تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز

أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
زووم

أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
محمد عادل إمام يوجه رسالة لصناع فيلم "برشامة" بعد إيراداته العالية
زووم

محمد عادل إمام يوجه رسالة لصناع فيلم "برشامة" بعد إيراداته العالية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟