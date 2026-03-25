أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، حالة الطوارئ القصوى، ودفعت بسيارات شفط المياه عقب تساقط أمطار غزيرة عليها.

وقال المهندس حسني راشد، رئيس المدينة، إنه جرى الدفع بعدد من سيارات شفط المياه في أماكن تجمعها بشوارع المدينة، بالتنسيق مع منطقة مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة الحماية المدنية، وبمرافقة قطاع منظومة النظافة العامة وغرفة العمليات، للتعامل الفوري مع المياه المتراكمة وشفطها أولا بأول، تنفيذا لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى نشر سيارات شفط المياه أيضا على الطرق الدولية والساحلية لسحب مياه الأمطار ورفع آثارها، لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على سلامة مرتادي هذه الطرق.

وأكد على استمرار رفع درجة الاستعداد والتعامل الفوري مع تجمعات المياه بالقرى ومداخل المدينة، مع المتابعة المستمرة لأعمدة الإنارة، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لموافاتها بتقارير على مدار الساعة.

أهاب رئيس المدينة بالمواطنين، بضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة حفاظًا على سلامتهم، مؤكدا أنه يجري فصل التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة في الشوارع حرصا على حياة الأطفال، كإجراء احترازي فقط، مع استمرار أعمال شفط المياه حتى الانتهاء من كافة التجمعات أول بأول.