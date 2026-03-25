

أعلن رئيس مجموعة روساتوم، اليوم الأربعاء، عن إجلاء عدد من العاملين الروس من محطة بوشهر النووية الواقعة في جنوب إيران، وذلك عقب تقارير عن تعرض الموقع لضربة جوية دون تسجيل أي أضرار.

وقال المدير العام للمجموعة، أليكسي ليخاتشيف، في تصريحات للصحفيين، إن عملية الإجلاء بدأت في تمام الساعة 7:20 صباحًا بتوقيت موسكو، حيث غادر 163 شخصًا محطة بوشهر باتجاه الحدود الإيرانية-الأرمينية، مع الإبقاء على بضع عشرات من العاملين في الموقع.

الهجوم على محطة بوشهر النووي

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد اتهمت، أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة وإسرائيل بتنفيذ هجوم على محطة بوشهر النووية، مشيرة إلى سقوط مقذوف في المنطقة المحيطة بالمحطة دون أن يتسبب في أي أضرار.

وفي بيان لها، أوضحت المنظمة أن المقذوف أصاب محيط المحطة في ظل ما وصفته بـ"العدوان الأميركي الصهيوني"، مؤكدة عدم وقوع أضرار مادية أو فنية أو تسجيل أي خسائر بشرية.