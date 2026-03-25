بالصور- غرفة عمليات أسيوط تتابع الطقس لمواجهة موجة عدم الاستقرار

كتب : محمود عجمي

05:08 م 25/03/2026
    محافظ أسيوط غرفة العمليات المركزية في انعقاد دائم لمتابعة حالة الطقس والتعامل الفوري مع أي طارئ (1)
أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة حالة الطقس في مختلف أنحاء المحافظة، في إطار خطة رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

متابعة لحظية برئاسة سكرتير عام المحافظة

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات تعمل برئاسة المحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام المحافظة، وبحضور الأستاذ خالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد حسني، مستشار المحافظ، إضافة إلى محمد حسين مدير مركز السيطرة، وعرفة الولي مدير إدارة الأزمات. ويتم من خلال الغرفة رصد تطورات الحالة الجوية لحظة بلحظة في جميع المراكز والمدن.

تنسيق كامل مع الوزارة وغرف العمليات المحلية

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الغرفة في حالة انعقاد دائم، مع متابعة مستمرة وتنسيق مباشر مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى جانب التواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والأحياء لضمان سرعة التعامل مع أي بلاغات أو آثار ناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

توجيهات بالتدخل الفوري والاستجابة السريعة

وشدد المحافظ على ضرورة سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع الأحداث الطارئة، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بمواصلة المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع قطاعات المرافق والمرور والإسعاف والحماية المدنية، بما يضمن جاهزية جميع الجهات وتحقيق السيولة المرورية وتأمين الطرق الرئيسية والداخلية.

منظومة متكاملة لإدارة الأزمات وحماية المواطنين

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تتعامل مع الموقف بمنتهى الجدية، اعتمادًا على منظومة متكاملة لإدارة الأزمات تتيح سرعة اتخاذ القرار والتدخل الفوري حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات. وأشار إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات حتى انتهاء موجة الطقس السيئ، مع متابعة لحظية لكافة المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لتطورات الموقف.

الطقس السيئ أسيوط محافظ أسيوط التنمية المحلية الطقس محمد علوان

