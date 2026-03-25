صرحت نيابة مركز طامية بالفيوم بدفن جثة الشاب محمود هانى أحمد 23 عاماً والمقيم بأحد نجوع قرية منشأة الجمال التابعة لمركز طامية.

كانت عزبة "جرين"، قد شهدت حادث مؤسف بسبب سقوط أول ضحايا الطقس السيء التى تضرب عدة مناطق بالمحافظة، وبالأخص مركز طامية، حيث لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة داخل قسم الاستقبال بمستشفى طامية المركزى، متأثراً بإصابة بالغة نتيجة سقوط قطع خشبية تطايرت عليه بفعل شدة الرياح المصاحبة لتساقط الأمطار الغزيرة التى سقطت اليوم على قرى مركز طامية.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارا من العميد طارق هيبة رئيس مركز ومدينة طامية بالحادث.

وذكر شهود عيان، أن الشاب كان يسير بدراجته البخارية بمنطقة الحادث بمحيط النجع التابع لقرية منشأة الجمال.وبسبب سرعة الرياح، والتي أدت إلى اختلال توازن بعض القطع الخشبية بأحد المنازل بموقع الحادث، مما أدى لتطايرها وسقوطها بشكل مفاجئ فوق رأس الشاب.

انتقل لموقع الحادث العقيد أحمد سيف مأمور قسم شرطة مركز طامية والذى قام باستدعاء سيارة إسعاف الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل الشاب إلى مستشفى طامية المركزي، إلا أنه توفى نتيجة كسر فى الجمجمة والذى تسبب فى إصابته بنزيف حاد بالمخ.