تحرك عاجل من مجلس مدينة رأس سدر للتعامل مع موجة الطقس السيئ -صور

وجه اللواء هاني رشاد محافظ السويس برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأثار الناتجة عن الأمطار بشوارع السويس، والدفع بسيارات الكسح التابعة للأحياء والشرطة القابضة لمياه الشرب والصرف بمدن القناة.

دفعت أحياء السويس الخمس سيارات الكسح لمناطق تجمعات المياه بالتنسيق مع إدارة الأزمات الطوارئ، وجرى سحب المياه من نهايات الشوارع وأماكن تراكمات المياه بالطرق.

تنفيذًا لتوجيهات محافظ السويس، اللواء اح هاني رشاد علي ، يتم الدفع بسيارات كسح المياه بالأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لكسح المياه المتراكمة بالشوارع، نتيجة سقوط أمطار غزيرة اليوم مؤكدا على أهمية الاستعانة بسيارات من الجهات التنفيذية والشركات لتكثيف أعمال الكسح.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتنسيق المستمر مع فرق الطوارئ لتحديد المناطق المتضررة وتوجيه سيارات الكسح لها.

يشارك في الأعمال فرق طوارئ من كل حي بمتابعة سكرتيري ونواب رئيس الحي بمتابعة رؤساء الأحياء وإشراف الدكتور محمد علام نائب المحافظ.