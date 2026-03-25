دبي (أ ب)

رفضت إيران اليوم الأربعاء خطة أمريكية لوقف الحرب في الشرق الأوسط وشنت المزيد من الهجمات على إسرائيل ودول الخليج العربي، بما في ذلك هجوم أدى إلى اندلاع حريق ضخم في مطار الكويت الدولي.

وجاء تحدي إيران في الوقت الذي شنت فيه إسرائيل غارات جوية على طهران ونشرت واشنطن مظليين ومزيدا من مشاة البحرية في المنطقة.

ونقلت قناة "برس تي في" الرسمية الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية عن مسؤول لم تكشف عن هويته قوله اليوم الأربعاء إن إيران رفضت الاقتراح الأمريكي المكون من 15 نقطة لوقف إطلاق النار. وجاء تقرير القناة بعدما نقلت باكستان الاقتراح إلى إيران.

ونقلت القناة عن المسؤول قوله "إيران ستنهي الحرب عندما تقرر ذلك وعندما يتم تنفيذ شروطها". وأضاف المسؤول أن طهران ستواصل "ضرباتها القوية" في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، وصف مسؤولان من باكستان الاقتراح الأمريكي المكون من 15 نقطة بشكل فضفاض، وقالا إنه يتناول تخفيف العقوبات والتراجع عن برنامج إيران النووي وفرض قيود على الصواريخ وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يتم من خلاله شحن خمس النفط العالمي.

وقال مسؤول مصري مشارك في جهود الوساطة إن الاقتراح يتضمن أيضا قيودا على دعم إيران للجماعات المسلحة. وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم.

وبعض هذه النقاط لم تكن مقبولة من الأصل في المفاوضات التي أجريت قبل الحرب: فقد أصرت إيران على أنها لن تناقش برنامجها للصواريخ الباليستية أو دعمها للميليشيات الإقليمية، التي تعتبرها أساسية لأمنها. وتمثل قدرتها على التحكم في المرور عبر مضيق هرمز إحدى أكبر مزاياها الاستراتيجية.

وفي نيويورك، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأطراف المشاركة في الصراع الدائر حاليا في منطقة الشرق الأوسط، قائلا إن القتال "تجاوز الحدود التي كان يعتقد حتى القادة أنه يمكن تصورها".

وحث جوتيريش الولايات المتحدة وإسرائيل على إنهاء الحرب ضد إيران، كما دعا طهران إلى التوقف عن مهاجمة دول الخليج قائلا إن "الوضع تجاوز الحدود المعقولة".

وردت إيران على الخطة الأمريكية بطرح اقتراح خاص بها لوقف إطلاق النار، داعية إلى الحصول على تعويضات والسيادة على مضيق هرمز.

وأعلنت إيران خطتها الخاصة اليوم عبر التلفزيون الرسمي، وتشمل وقف اغتيال مسؤوليها ووسائل لضمان عدم شن أي حرب أخرى ضدها وتعويضات عن الحرب، وإنهاء الأعمال العدائية، وممارسة إيران "سيادتها على مضيق هرمز".

ومن المحتمل ألا يقبل البيت الأبيض هذه الإجراءات، خاصة التعويضات واستمرار سيطرة طهران على مضيق هرمز، في ظل تواصل تأثر إمدادات الطاقة على مستوى العالم بسبب الحرب.



____



حرب إيران ـ إيران وأمريكا - الشرق الأوسط - مفاوضات أمريكا وإيران - محادثات أمريكا وإيران