بالصور.. محافظ أسيوط يتابع تداعيات الأمطار مع رؤساء المراكز

كتب : محمود عجمي

05:48 م 25/03/2026
    محافظ أسيوط يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ تطورات الطقس (2)
    محافظ أسيوط يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ تطورات الطقس (3)
    محافظ أسيوط يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ تطورات الطقس (5)
    محافظ أسيوط يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ تطورات الطقس (6)
    محافظ أسيوط يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ تطورات الطقس (7)
    محافظ أسيوط يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ تطورات الطقس (8)
    محافظ أسيوط يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ تطورات الطقس (9)
    محافظ أسيوط يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ تطورات الطقس (10)
    محافظ أسيوط يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ تطورات الطقس (4)

تابع اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تطورات الحالة الجوية وحركة الطقس في مختلف مراكز وأحياء المحافظة، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، عبر تقنيات البث المباشر والاتصال المرئي، في إطار منظومة المتابعة المستمرة للتقلبات المناخية.

حضور قيادات المحافظة

جاءت المتابعة بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب محمد حسين مدير مركز السيطرة.

ربط إلكتروني مع المراكز والأحياء

وخلال المتابعة، اطلع المحافظ على تقارير غرفة العمليات الرئيسية وما يتم رصده ميدانيًا عبر الربط الإلكتروني المباشر مع رؤساء المراكز والأحياء، حيث تم استعراض حالة الطرق وحركة المرور ومدى تأثر المرافق الحيوية بالطقس، إلى جانب مراجعة جاهزية معدات التدخل السريع.

متابعة العبارات والمواقف

كما راجع المحافظ موقف تشغيل العبارات والمعديات النهرية بنهر النيل واطمأن على انتظام عملها، فضلًا عن متابعة سير العمل داخل إدارة المواقف وتوافر سيارات الأجرة، مؤكدًا استقرار حركة النقل الداخلي وسلاسة حركة المواطنين.

اتصالات مرئية مع رؤساء المراكز

وأجرى المحافظ اتصالًا لاسلكيًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة الأوضاع في كل مركز على حدة، وذلك لرصد المستجدات لحظة بلحظة والتأكد من جاهزية الأجهزة التنفيذية لأي طوارئ محتملة.


وأكد محافظ أسيوط رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية والتنفيذية، مشددًا على سرعة التعامل مع أي بلاغات طارئة، والتنسيق الكامل مع غرف عمليات مجلس الوزراء ووزارتي التنمية المحلية والبيئة، إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات.

انتشار فرق الطوارئ ميدانيًا

ووجّه المحافظ بانتشار فرق الطوارئ بالشوارع والميادين الرئيسية، وفحص أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات، ومراجعة مخرات السيول وشبكات الصرف، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع المواطنين عبر الخطوط الساخنة لاستقبال الشكاوى والتعامل الفوري معها.

وأشار المحافظ إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تمثل نقلة مهمة في منظومة إدارة الأزمات، لما توفره من متابعة دقيقة وسريعة للأحداث عبر تكنولوجيا متقدمة تساهم في دعم اتخاذ القرار وتقليل الخسائر والحفاظ على سلامة المواطنين.

استقرار نسبي في الطقس

وأوضح المحافظ أن الحالة الجوية مستقرة حتى الآن، مع سقوط أمطار خفيفة على بعض المراكز ونشاط للرياح، دون تأثيرات جوهرية على سير الحياة اليومية.

وأكد المحافظ استمرار غرفة العمليات الرئيسية في عملها على مدار 24 ساعة لمتابعة تطورات الطقس واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بالإرشادات، مع الإبلاغ عن أي طوارئ عبر الخط الساخن (114) أو أرقام غرفة العمليات: (0882135858 – 0882135727).

الشبكة الوطنية للطوارئ أسيوط الطقس في أسيوط غرفة عمليات أسيوط الطقس

