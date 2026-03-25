أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية موسعة لمتابعة جهود التعامل مع موجة الطقس وتقلبات الأحوال الجوية، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندس محمد فودة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، للتأكد من جاهزية المعدات وسرعة الاستجابة لبلاغات تجمعات المياه.

متابعة من غرفة الأزمات

وكلف المحافظ المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، بالإشراف على متابعة الوضع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للأزمات والطوارئ بالمحافظة، لضمان تنفيذ خطط شفط المياه والتدخل الفوري بجميع النقاط الساخنة، مع متابعة الحالة لحظة بلحظة.

تفقد مدخل بنها وتمركز المعدات

استهل المحافظ جولته بتفقد مدخل بنها أسفل منزل كوبري المصنع الحربي، حيث اطمأن على تمركز سيارات شفط المياه التابعة لمجالس المدن والأحياء وشركة مياه الشرب، موجهاً بالتدخل الفوري مع أي تجمعات مائية لضمان عدم تأثر حركة المواطنين.

متابعة الأنفاق بمدينة طوخ

وفي مركز ومدينة طوخ، تفقد المحافظ نفق مشتهر ونفق مزلقان ذكي، مؤكدًا كفاءة عمل محركات شفط الأمطار وخلو النفقين من أي تراكمات مائية، مشددًا على أهمية الصيانة الدورية لضمان جاهزيتها.

السيطرة على الطرق الرئيسية

كما تابع المحافظ أعمال شفط المياه على الطريق الزراعي بمدينة قليوب (منطقة أبو سنة) ومنطقة الفرنواني بحي غرب شبرا الخيمة، حيث اطمأن على انتظام حركة المرور وانسيابية الطريق، مؤكدًا السيطرة الكاملة على الموقف ومنع حدوث اختناقات.

انتشار واسع للمعدات

وشملت خطة التدخل الدفع بعدد 152 معدة متنوعة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، منها وحدات نزح وطلمبات شفط وسيارات نافوري ونقل وطوارئ، إلى جانب 57 سيارة كسح من مجالس ومدن المحافظة، لتغطية كافة النقاط الساخنة والمحاور الرئيسية.

متابعة الطريق الدائري والتنسيق الكامل

واختتم المحافظ جولته بتفقد تمركزات المعدات على الطريق الدائري بنطاق حي غرب وشرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، مؤكدًا على التنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية وإدارة الأزمات لضمان سرعة اتخاذ القرارات وحماية المواطنين.

حضور قيادات تنفيذية

وشهدت الجولة حضور عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم رؤساء مدن بنها وطوخ وقليوب والخصوص، ورؤساء أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، إلى جانب مستشار المحافظ للأزمات، في إطار المتابعة المستمرة لمواجهة تداعيات الطقس السيئ.