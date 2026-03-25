جوتيريش يطالب أمريكا وإسرائيل بإنهاء حرب إيران

كتب : وكالات

06:09 م 25/03/2026

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الحرب في الشرق الأوسط، خرجت الأوضاع عن السيطرة، داعيًا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إنهائها فورًا.وطالب جوتيريش في بيان له اليوم الأربعاء، إيران بوقف الهجمات على جيرانها الذين ليسوا أطرافًا في النزاع، كما دعا حزب الله إلى وقف هجماته، مطالبًا في الوقت نفسه إسرائيل بوقف عملياتها، مؤكدًا أنه يجب ألا يتكرر نموذج غزة في لبنان.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، من أن إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن يخنق تدفق النفط والغاز والأسمدة عالميًا، مشيرًا إلى أن الأسواق العالمية تشهد اضطرابًا، وأن العمليات الإنسانية أصبحت مقيدة، فيما تتحمل الفئات الأشد فقرًا العبء الأكبر للحرب.

وأعلن جوتيريش تعيين جان أرنو مبعوثًا شخصيًا لقيادة جهود الأمم المتحدة بشأن النزاع الجاري، لافتًا إلى أنه مع اقتراب موسم الزراعة في أنحاء العالم، قد يواجه العالم مجاعة قريبًا في حال عدم توفر الأسمدة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن دول الخليج تعد من أهم موردي المواد الخام للأسمدة النيتروجينية، وهو ما يمثل عنصرًا بالغ الأهمية للأمن الغذائي العالمي.

