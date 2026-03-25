

منذ آلاف السنين، ارتبط خاتم الخطوبة بمعاني الحب والالتزام الأبدي، لكن خلف هذا الرمز البسيط قصة تاريخية طويلة تجمع بين السياسة والرومانسية والعادات الاجتماعية، وفقاً لما ذكرته صحيفة ccn.



كيف بدأ تقليد خاتم الخطوبة؟



يعود أصل فكرة الخاتم إلى الحضارة الرومانية القديمة، حيث كان الخاتم يُستخدم كرمز للملكية والارتباط الرسمي، لم يكن الهدف منه الحب بقدر ما كان تأكيدا على اتفاق قانوني بين عائلتين،

كان الرومان يضعون الخاتم في الإصبع الرابع من اليد اليسرى، اعتقادًا منهم بوجود “وريد الحب” (Vena Amoris) الذي يصل مباشرة إلى القلب، وهو اعتقاد استمر حتى يومنا هذا رغم عدم دقته علميا.

متى ظهر أول خاتم خطوبة؟



أول خاتم خطوبة موثق في التاريخ بالشكل الذي نعرفه اليوم يعود إلى عام 1477، عندما قدم الأرشيدوق ماكسيميليان من النمسا خاتمًا مرصعًا بالألماس إلى ماري دوقة بورغونيا لطلب الزواج.



هذا الحدث يُعتبر نقطة التحول الكبرى، لأنه أدخل الألماس كرمز للخطوبة، وربط الخاتم بالحب والرومانسية وليس فقط الاتفاقات السياسية

ألهم الطبقات الأرستقراطية لتقليد هذه العادة.



لماذا أصبح الخاتم رمزًا للحب؟



مع مرور الوقت، تغيرت وظيفة خاتم الخطوبة من مجرد عقد اجتماعي إلى رمز عاطفي، وذلك لعدة أسبابض، الألماس يرمز للخلود

نظرًا لصلابته، أصبح يمثل حبًا لا ينكسر

الدائرة بلا بداية أو نهاية، تعبير عن الأبدية والاستمرارية



تأثير الطبقة النبيلة، تقليد العامة لعادات الملوك والنبلاء



وفي القرن التاسع عشر، ساهمت شركات الألماس (مثل دي بيرز لاحقًا) في ترسيخ فكرة أن الخاتم جزء أساسي من الزواج.

هل كانت هناك تقاليد مشابهة قبل ذلك؟

استخدمت حضارات مختلفة رموزًا مشابهة مثل

المصريون القدماء استخدموا حلقات من القصب أو الجلد كرمز للارتباط



الرومان استخدموا خواتم من الحديد ثم الذهب لاحقًا



العصور الوسطى ظهرت خواتم مزخرفة بنقوش دينية أو شعرية

لكن لم يكن الألماس جزءًا من هذه التقاليد حتى القرن الخامس عشر.

