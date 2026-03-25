إعلان

قصة أول خاتم خطوبة في التاريخ: كيف بدأ تقليد الحب الدائري؟

كتب : أسماء العمدة

06:00 م 25/03/2026

خاتم خطوبة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


منذ آلاف السنين، ارتبط خاتم الخطوبة بمعاني الحب والالتزام الأبدي، لكن خلف هذا الرمز البسيط قصة تاريخية طويلة تجمع بين السياسة والرومانسية والعادات الاجتماعية، وفقاً لما ذكرته صحيفة ccn.


كيف بدأ تقليد خاتم الخطوبة؟


يعود أصل فكرة الخاتم إلى الحضارة الرومانية القديمة، حيث كان الخاتم يُستخدم كرمز للملكية والارتباط الرسمي، لم يكن الهدف منه الحب بقدر ما كان تأكيدا على اتفاق قانوني بين عائلتين،
كان الرومان يضعون الخاتم في الإصبع الرابع من اليد اليسرى، اعتقادًا منهم بوجود “وريد الحب” (Vena Amoris) الذي يصل مباشرة إلى القلب، وهو اعتقاد استمر حتى يومنا هذا رغم عدم دقته علميا.

متى ظهر أول خاتم خطوبة؟


أول خاتم خطوبة موثق في التاريخ بالشكل الذي نعرفه اليوم يعود إلى عام 1477، عندما قدم الأرشيدوق ماكسيميليان من النمسا خاتمًا مرصعًا بالألماس إلى ماري دوقة بورغونيا لطلب الزواج.


هذا الحدث يُعتبر نقطة التحول الكبرى، لأنه أدخل الألماس كرمز للخطوبة، وربط الخاتم بالحب والرومانسية وليس فقط الاتفاقات السياسية
ألهم الطبقات الأرستقراطية لتقليد هذه العادة.


لماذا أصبح الخاتم رمزًا للحب؟


مع مرور الوقت، تغيرت وظيفة خاتم الخطوبة من مجرد عقد اجتماعي إلى رمز عاطفي، وذلك لعدة أسبابض، الألماس يرمز للخلود

نظرًا لصلابته، أصبح يمثل حبًا لا ينكسر

الدائرة بلا بداية أو نهاية، تعبير عن الأبدية والاستمرارية


تأثير الطبقة النبيلة، تقليد العامة لعادات الملوك والنبلاء


وفي القرن التاسع عشر، ساهمت شركات الألماس (مثل دي بيرز لاحقًا) في ترسيخ فكرة أن الخاتم جزء أساسي من الزواج.
ش

هل كانت هناك تقاليد مشابهة قبل ذلك؟

استخدمت حضارات مختلفة رموزًا مشابهة مثل

المصريون القدماء استخدموا حلقات من القصب أو الجلد كرمز للارتباط


الرومان استخدموا خواتم من الحديد ثم الذهب لاحقًا


العصور الوسطى ظهرت خواتم مزخرفة بنقوش دينية أو شعرية
لكن لم يكن الألماس جزءًا من هذه التقاليد حتى القرن الخامس عشر.

أحدث الموضوعات

"رفض قاطع".. حزب الله اللبناني يستبعد المفاوضات مع إسرائيل قبل وقف النار
شئون عربية و دولية

"رفض قاطع".. حزب الله اللبناني يستبعد المفاوضات مع إسرائيل قبل وقف النار
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
أخبار المحافظات

الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط آخر في تبادل لإطلاق النيران بالقليوبية
أخبار المحافظات

مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط آخر في تبادل لإطلاق النيران بالقليوبية
7 أخطاء شائعة تهدد حياة سائقي المركبات أثناء القيادة في الأمطار
مصراوى TV

7 أخطاء شائعة تهدد حياة سائقي المركبات أثناء القيادة في الأمطار
تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز
رياضة عربية وعالمية

تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟