عقد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، سلسلة اجتماعات على مدار اليوم الأربعاء، مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة بالمجلس، وعدد من نواب المعارضة والمستقلين.

تناولت الاجتماعات تأكيد رئيس المجلس على ترحيبه بالتواصل الدائم مع كافة أعضاء المجلس حزبيون ومستقلون لاستعراض أولويات العمل البرلماني سواء من الناحيتين التشريعية والرقابية، واستجابة لمطالب عدد منهم، أكد رئيس المجلس على إتاحة مشروعات القوانين قبل إدراجها للمناقشة بالجلسات العامة لدراستها بشكل مستفيض.

كما شدد على سعيه لإفساح المجال لممارسات برلمانية سليمة على المستويين التشريعي والرقابي، قائمة على تحقيق الغاية المنشودة وهي تلبية تطلعات المواطن وإعلاء المصلحة العليا للدولة، مطالباً ممثلي الهيئات البرلمانية والمستقلين بتفعيل دورهم النيابي مع الالتزام بقواعد مناقشات الأدوات التشريعية والرقابية وفقاً لما تنظمه أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكداً أهمية مناقشة كافة الملفات التي تهم الرأي العام بشكل موضوعي حال استخدام الأدوات الرقابية وذلك بحضور المختصين من أعضاء الحكومة للوصول إلى حلول واقعية لكافة المشكلات التي تواجه المواطنين في إطار التنسيق والتكامل مع الحكومة.

وخلال الاجتماعات أكد رئيس المجلس على دعم مجلس النواب الكامل للدور القيادي والمحوري الذي يضطلع به الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤيته الاستراتيجية الواعية تجاه السياسة الخارجية خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية بالغة التعقيد، مشيداً بتحركات المتوازنة التي تستهدف الحفاظ على استقرار المنطقة واحتواء الأزمة ووقف تصعيدها وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها الخيار الأمثل، مؤكداً على أن الاصطفاف الوطني والشعبي خلف القيادة السياسية هو السبيل الوحيد لمواجهة تحديات الأزمات الدولية الراهنة.

تأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص المستشار رئيس المجلس على تطبيق آليات العمل التشاركي بين جميع الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة بالمجلس والمستقلين لاستيعاب كافة الرؤى في الموضوعات المطروحة للمناقشة بالمجلس بغية الوصول إلى مستهدفات تضمن تحقيق المصلحة العليا للوطن.