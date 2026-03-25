رئيس البرلمان: نسعى لإفساح المجال لممارسات برلمانية سليمة تشريعيا و رقابيا

كتب : نشأت حمدي

06:15 م 25/03/2026

المستشار هشام بدوي

عقد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، سلسلة اجتماعات على مدار اليوم الأربعاء، مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة بالمجلس، وعدد من نواب المعارضة والمستقلين.

تناولت الاجتماعات تأكيد رئيس المجلس على ترحيبه بالتواصل الدائم مع كافة أعضاء المجلس حزبيون ومستقلون لاستعراض أولويات العمل البرلماني سواء من الناحيتين التشريعية والرقابية، واستجابة لمطالب عدد منهم، أكد رئيس المجلس على إتاحة مشروعات القوانين قبل إدراجها للمناقشة بالجلسات العامة لدراستها بشكل مستفيض.

كما شدد على سعيه لإفساح المجال لممارسات برلمانية سليمة على المستويين التشريعي والرقابي، قائمة على تحقيق الغاية المنشودة وهي تلبية تطلعات المواطن وإعلاء المصلحة العليا للدولة، مطالباً ممثلي الهيئات البرلمانية والمستقلين بتفعيل دورهم النيابي مع الالتزام بقواعد مناقشات الأدوات التشريعية والرقابية وفقاً لما تنظمه أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكداً أهمية مناقشة كافة الملفات التي تهم الرأي العام بشكل موضوعي حال استخدام الأدوات الرقابية وذلك بحضور المختصين من أعضاء الحكومة للوصول إلى حلول واقعية لكافة المشكلات التي تواجه المواطنين في إطار التنسيق والتكامل مع الحكومة.

وخلال الاجتماعات أكد رئيس المجلس على دعم مجلس النواب الكامل للدور القيادي والمحوري الذي يضطلع به الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤيته الاستراتيجية الواعية تجاه السياسة الخارجية خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية بالغة التعقيد، مشيداً بتحركات المتوازنة التي تستهدف الحفاظ على استقرار المنطقة واحتواء الأزمة ووقف تصعيدها وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها الخيار الأمثل، مؤكداً على أن الاصطفاف الوطني والشعبي خلف القيادة السياسية هو السبيل الوحيد لمواجهة تحديات الأزمات الدولية الراهنة.

تأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص المستشار رئيس المجلس على تطبيق آليات العمل التشاركي بين جميع الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة بالمجلس والمستقلين لاستيعاب كافة الرؤى في الموضوعات المطروحة للمناقشة بالمجلس بغية الوصول إلى مستهدفات تضمن تحقيق المصلحة العليا للوطن.

فيديو قد يعجبك



أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
زووم

أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط آخر في تبادل لإطلاق النيران بالقليوبية
أخبار المحافظات

مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط آخر في تبادل لإطلاق النيران بالقليوبية
بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة تصدر توصيات للمزارعين والمربين
أخبار مصر

بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة تصدر توصيات للمزارعين والمربين
محمد عادل إمام يوجه رسالة لصناع فيلم "برشامة" بعد إيراداته العالية
زووم

محمد عادل إمام يوجه رسالة لصناع فيلم "برشامة" بعد إيراداته العالية
موجة الطقس السيئ.. الأرصاد: استمرار السحب الرعدية على هذه المناطق
أخبار مصر

موجة الطقس السيئ.. الأرصاد: استمرار السحب الرعدية على هذه المناطق

عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟