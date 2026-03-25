الطقس السيئ.. أمطار غزيرة تضرب القليوبية والمحافظة تعلن الطوارئ- صور

كتب : أسامة علاء الدين

11:20 ص 25/03/2026
    أمطار القليوبية (4)
    أمطار القليوبية (8)
    أمطار القليوبية (3)
    أمطار القليوبية (10)
    أمطار القليوبية (9)
    أمطار القليوبية (2)
    أمطار القليوبية (11)
    أمطار القليوبية (13)
    أمطار القليوبية (14)
    أمطار القليوبية (12)
    أمطار القليوبية (16)
    أمطار القليوبية (17)
    أمطار القليوبية (15)

شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية، صباح اليوم الأربعاء، سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، وسط تحركات عاجلة من الأجهزة التنفيذية للتعامل مع تداعيات الطقس، حفاظًا على انتظام حركة المواطنين والمركبات.

إعلان حالة الطوارئ القصوى

وأعلن الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ بكافة القطاعات، مع إصدار توجيهات عاجلة لرؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى، في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن استمرار سوء الأحوال الجوية.

تنسيق لحظي وغرف عمليات على مدار الساعة

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وإدارة الأزمات، مع تشكيل فرق طوارئ ميدانية للتواجد المستمر بالشوارع والميادين الحيوية، لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه وتحقيق السيولة المرورية.

انتشار معدات شفط المياه

ووجه المحافظ بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، للدفع بسيارات وبدالات شفط الأمطار في النقاط الساخنة والمحاور الرئيسية، إلى جانب تنفيذ حملات موسعة لتطهير بالوعات الأمطار ومطابق الصرف الصحي، والتأكد من جاهزية المحطات.

متابعة الأنفاق والكباري وتأمين المواطنين

كما وجه بضرورة المرور الميداني المكثف على الأنفاق والكباري للتأكد من كفاءة تصريف المياه، ومراجعة أعمدة الإنارة وعزلها، وفحص الأشجار واللوحات الإعلانية لمواجهة تأثيرات الرياح، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

تحذيرات للمواطنين

واختتم المحافظ توجيهاته بالتأكيد على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية، مهيبًا بالمواطنين توخي الحذر أثناء القيادة، وتجنب السرعات الزائدة أو الاقتراب من أعمدة الإنارة خلال سقوط الأمطار، مؤكدًا جاهزية المحافظة بكافة إمكانياتها لمواجهة الموجة الجوية.

أمطار القليوبية حالة الطوارئ الطقس في مصر شفط مياه الأمطار سيولة مرورية هيئة الأرصاد الطقس درجات الحرارة

