تشهد محافظة المنوفية اليوم الأربعاء، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع سقوط أمطار على عدد من المراكز والمدن، وسط انتشار مكثف للأجهزة التنفيذية للتعامل مع الموقف.

انتشار سيارات الشفط

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارات شفط المياه إلى الشوارع، حيث جرى التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، مع تمركز المعدات في المناطق الأكثر عرضة لتراكم المياه، لضمان السيولة المرورية.

تدخل سريع من فرق الطوارئ

انتشرت فرق الطوارئ والأزمات بمختلف أنحاء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس رشدي السيد عمر، رئيس الشركة، للتعامل الفوري مع آثار الأمطار ومنع أي تكدسات مائية.

طقس بارد وأمطار متقطعة

وسجلت درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغت الصغرى نحو 14 درجة مئوية، وسط أجواء غائمة وبرودة في الطقس، مع استمرار فرص سقوط الأمطار.

تعليق الدراسة احترازيًا

وسبق أن أعلنت الجهات المعنية تعليق الدراسة اليوم الأربعاء وغد الخميس، كإجراء احترازي في ظل موجة الطقس السيئ.

استعداد مستمر

وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار حالة الاستعداد القصوى والمتابعة الميدانية على مدار الساعة، للتعامل مع أي طوارئ وضمان سلامة المواطنين.