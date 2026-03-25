الطقس غدًا.. تعرف على موعد سقوط الأمطار في الجيزة "ساعة بساعة"

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى شهدت في تمام الساعة 7 صباحًا، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، وسط أجواء غائمة تسيطر على سماء المنطقة.

قالت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن الطقس يتسم بأجواء شتوية واضحة، إذ سجلت درجات الحرارة نحو 15 درجة مئوية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من خطورة الاقتراب من أعمدة الإنارة أو أي مصدر للكهرباء عند سقوط الأمطار، مشددةً على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية ومتابعة نشرات الأخبار أولًا بأول متمنية السلامة للجميع.

"مصراوي" يرصد تساقط الأمطار على الجيزة

ورصدت عدسات مصراوي، في السياق ذاته، بقايا مياه الأمطار في شوارع محافظة الجيزة، إذ ظهرت تجمعات المياه على الطرق والأرصفة بعد هطول الأمطار، ما يعكس تأثير الحالة الجوية على الحركة اليومية للمواطنين.

ووثقت عدسات الموقع الأجواء الغائمة التي خيمت على سماء الجيزة، مع انتشار السحب الكثيفة التي حجبت أشعة الشمس، في مشهد يعكس استمرار الطقس الشتوي على المنطقة.