ارتفع عدد المصابين في واقعة الاشتباه بالتسمم الغذائي، بمدينة موط التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الأربعاء، إلى 23 حالة، إثر تناول وجبات شاورما دجاج من أحد المطاعم الشهيرة، وذلك بعد أن كان عدد الحالات قد سجل 15 مصابًا حتى مساء أمس الثلاثاء.

أعراض متشابهة وتحرك فوري

أثارت الواقعة حالة من الاستنفار داخل المنظومة الصحية بمدينة موط، مع تزايد البلاغات التي أفادت بظهور أعراض مرضية متقاربة بين المواطنين. وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بسياراتها لنقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، مع متابعة طبية دقيقة لكافة الحالات.

وكشف التقرير الطبي المبدئي أن المصابين يعانون من أعراض متشابهة، أبرزها القيء المستمر، والإسهال، والمغص المعوي الحاد، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، وهي أعراض تشير إلى الإصابة بأمراض مرتبطة بتلوث الغذاء.

أسماء المصابين

ضمت قائمة المصابين 23 حالة، بينهم عدد من الأطفال والشباب، وهم: مريم محمد سمير 8 سنوات، مرام محمد سمير 6 سنوات، سارة إبراهيم حنفي 27 سنة، إسلام محمود محمد 26 سنة، زينب ماهر جمعة 26 سنة، أحمد لطفي عطية 25 سنة، هالة جمال حسين 26 سنة، أحلام أحمد مهدي 26 سنة، محمود يوسف دسوقي 32 سنة، ابتسام جمال حسين 10 سنوات، أحمد حمدي عبدالله 27 سنة، آسر فريد جمال 12 سنة، كندا فريد جمال 9 سنوات.

وكل من: كرمة فريد جمال 9 سنوات، نورهان عبدالله أحمد 18 سنة، رفيف محمد عبدالله 10 سنوات، زياد محمد رياض 12 سنة، حسام حسني عبدالحميد 18 سنة، حسام حسن فريد 18 سنة، ياسمين شريف السيد 4 سنوات، رميساء شريف السيد 13 سنة، محمد سامح صابر 15 سنة، وحنين سامح صابر 16 سنة.

استعداد صحي وتحقيقات جارية

وجّه شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى داخل مديرية الصحة ومستشفى الداخلة العام، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالات. كما تم سحب عينات من المصابين لتحليلها معمليًا وتحديد السبب الدقيق للإصابة.

وفي السياق ذاته، تم إخطار الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المطعم محل الواقعة، حيث يجري فحص السلع واللحوم المستخدمة للتأكد من سلامتها. وأكدت مصادر طبية أن أغلب الحالات شهدت تحسنًا ملحوظًا بعد تلقي العلاج اللازم، دون تسجيل أي وفيات حتى الآن.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.