تصوير: أسامة عبد النبي:

شهدت القاهرة الكبرى منذ صباح اليوم الأربعاء، تساقط أمطار متفاوتة الشدة على مختلف المناطق، تراوحت بين الخفيفة ومتوسطة الشدة في أغلب المناطق، بينما شهدت بعض مناطق محافظة الجيزة هطول أمطار غزيرة مع نشاط ملحوظ للرياح.

لقطات مصراوي توثق تساقط الأمطار الرعدية

ووثقت عدسات مصراوي مشاهد تساقط الأمطار على بعض مناطق محافظة الجيزة، إذ أظهرت الصور غزارة الأمطار في الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، مع تجمعات للمياه في بعض المناطق منخفضة الارتفاع.

وأظهرت اللقطات تجمعات المياه في الشوارع الرئيسة والأحياء المنخفضة، إذ تشكلت برك صغيرة أدت إلى بطء حركة المرور في بعض المناطق.

وزيرة التنمية المحلية تكلف المحافظين بالاستعداد لمواجهة التداعيات

ووجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في هذا السياق، كافة المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوى، وتجهيز جميع الأجهزة التنفيذية لمواجهة تقلبات الطقس المتوقعة اليوم وغدًا الخميس. وشددت الوزيرة على أهمية تفعيل غرف العمليات بالمحافظات وربطها بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لضمان تلقي المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات الوقائية السريعة، خاصة في المناطق المعرضة للسيول والفيضانات.

وكلفت الوزيرة المحافظين بضرورة التواصل الدائم مع المواطنين عبر وسائل الإعلام المحلية لتقديم النصائح والإرشادات المتعلقة بالسلامة العامة أثناء تقلبات الطقس.

الأرصاد تحذر من الأمطار والسيول المحتملة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدورها، من استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة وغزيرة ورعدية، قد تصل إلى حد السيول في بعض المحافظات، مع نشاط للرياح، مما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة والتنقل، وتجنب المناطق المنخفضة والمناطق المكشوفة.

وأوصت المواطنين بتأمين المقتنيات الشخصية والسيارات، ومتابعة النشرات الجوية الرسمية أولًا بأول، مؤكدةً على استمرار المتابعة اليومية لحالة الطقس، إذ تتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار حتى نهاية الخميس، مع فرص لسقوط الأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية.

ويذكر أن الأجهزة التنفيذية في مختلف المحافظات أعلنت عن استعدادها لتنفيذ خطط الطوارئ لتجنب أي أضرار محتملة.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة.. موجة قوية من عدم الاستقرار

التقلبات الجوية.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين

الإسعاف: 2400 سيارة للتأمين الطبي أثناء موجة التقلبات الجوية