كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات نشاط شركة توظيف عمالة بالخارج بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، حيث تبين قيام الشركة بالنصب على المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج، وإيهامهم بقدرتها على توفير عقود وفرص عمل مقابل مبالغ مالية، بينما كانت تقوم بتهريب مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية عبر بعض المسافرين، مستخدمة عقود عمل مزورة لتغطية نشاطها الإجرامي.

ضبط مدير الشركة

وأسفرت جهود البحث عن تحديد مقر الشركة وضبط مديرها، وبحوزته مستندات وأدوات مرتبطة بالنشاط الإجرامي، تضمنت جواز سفر، عقود اتفاق سفر، طلبات توظيف، إعلانات الشركة، دفتر تحديد مقابلات، هاتفان محمولان، لاب توب، ومبلغ مالي، حيث أقر المتهم بممارسة نشاطه الإجرامي بالاشتراك مع مالكة الشركة المتواجدة خارج البلاد، موضحًا أسلوب استغلال المواطنين وتحقيق أرباح غير قانونية.

توظيف عمالة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مدير الشركة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة النصب والتوظيف غير القانوني وحماية المواطنين من الاستغلال، مع استمرار البحث عن مالكة الشركة خارج البلاد، لضمان إحالتها للعدالة ومحاسبتها على نشاطها الإجرامي. تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة جهود الأجهزة الأمنية لمنع استغلال الراغبين في السفر والعمل بالخارج وضبط الشبكات التي تمارس النشاط بدون ترخيص، وتهريب الأموال بطرق غير مشروعة.

قرأ أيضًا

