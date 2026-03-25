شهدت محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة تركزت في المناطق الغربية القريبة من طريق أسيوط الغربي، ما أدى إلى غرق الشوارع وتحولها إلى تجمعات مائية كبيرة أعاقت حركة المواطنين والمركبات، وسط تحرك عاجل من الأجهزة التنفيذية لاحتواء الموقف.

استنفار فوري لمواجهة تداعيات الأمطار

ومع تزايد البلاغات الواردة بشأن تضرر القرية، وجّه محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، بسرعة الدفع بسيارات الكسح والمعدات الثقيلة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع مجلس مدينة طامية، لإزالة تجمعات المياه من الشوارع الرئيسية والمناطق المنخفضة، والعمل على إعادة الحركة الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

كما كلّف العميد طارق هيبة، رئيس مركز ومدينة طامية، بمتابعة الموقف ميدانيًا والتأكد من انتشار المعدات في النقاط الأكثر تضررًا، مع تكثيف الجهود لسحب المياه ومنع تفاقم الأزمة.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة

وأعلن محافظ الفيوم رفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب المديريات الخدمية، لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة، وذلك وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وشدد على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة، مع ربطها بكافة غرف العمليات الفرعية لتلقي بلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها.

إجراءات احترازية موسعة

وتضمنت توجيهات المحافظ ضرورة تطهير مخرات السيول بشكل عاجل لضمان استيعاب كميات المياه، إلى جانب مراجعة وصيانة بالوعات الصرف الصحي بالتعاون مع الجهات المختصة. كما تم الدفع بسيارات الحماية المدنية ومعدات الإطفاء واللوادر إلى المناطق الأكثر عرضة للمخاطر.

وشملت الإجراءات أيضًا مراجعة الحالة المرورية على الطرق السريعة والرئيسية، خاصة طريق أسيوط الغربي، لتجنب الحوادث أو التكدسات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

تحذيرات للمواطنين ومتابعة مستمرة

وأكد المحافظ أهمية تنظيم عمل الفرق الفنية بنظام الورديات على مدار 24 ساعة، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ، سواء انقطاع مرافق أو تجمعات مائية مفاجئة.

كما وجّه بضرورة توعية المواطنين بتوخي الحذر أثناء سقوط الأمطار، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار، حفاظًا على سلامتهم، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تعمل بشكل مكثف للحد من آثار موجة الطقس السيئ.