شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، طقسًا مشمسًا مع اعتدال في درجات الحرارة التي تميل للدفء خلال ساعات النهار، وسط أجواء مستقرة نسبيًا خلال الساعات الأولى من اليوم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من تقلبات في حالة الطقس اليوم والغد على معظم أنحاء الجمهورية، مع توقعات بسقوط أمطار على بعض المناطق، إلى جانب نشاط للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وتواصل أجهزة محافظة الأقصر رفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى، تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية، مع تكثيف المتابعة من خلال غرف العمليات والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

وأكدت الجهات التنفيذية على أهمية اتخاذ المواطنين للإجراءات الاحترازية اللازمة، خاصة مع احتمالية نشاط الرياح، وتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة خلال فترات الذروة، حفاظًا على السلامة العامة.