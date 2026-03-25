السفير الإيراني في باكستان ينفي إجراء أي محادثات مع واشنطن

كتب : وكالات

12:00 م 25/03/2026

باكستان

نقلت وسائل الإعلام الحكومية عن السفير الإيراني لدى باكستان قوله يوم الأربعاء إن لا محادثات مباشرة أو غير مباشرة جرت بين طهران وواشنطن، وذلك في تناقض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سعي إيران للتوصل إلى اتفاق.

وقال رضا أميري مقدم: "استنادًا إلى معلوماتي، وعلى عكس ما ذكره ترامب، لم تجر أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين البلدين حتى الآن"، مضيفاً أن "الدول الصديقة تسعى لتهيئة الأرضية للحوار بين طهران وواشنطن، والذي نأمل أن يكون مثمراً لإنهاء هذه الحرب المفروضة".

وأشار رئيس وزراء باكستان شهباز شريف يوم الثلاثاء إلى أن إسلام آباد مستعدة لاستضافة أي محادثات محتملة.

