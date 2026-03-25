تعرضت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، لموجة من الأمطار الغزيرة والغيوم الكثيفة، بالتزامن مع تحذيرات من حالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

تحذيرات الأرصاد الجوية

أشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تعرض البلاد لحالة من الطقس المضطرب، تشمل سقوط أمطار غزيرة قد تكون رعدية أحيانًا، مع احتمالية تساقط حبات البرد على بعض المناطق.

كما يصاحب ذلك نشاط ملحوظ للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مع احتمالية حدوث برق.

استنفار الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات

شددت المحافظ على استمرار حالة الاستنفار الكامل، مع التواجد الميداني لكافة الأجهزة التنفيذية، وتمركز المعدات وفرق التدخل السريع للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

جرى تفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة بجميع المراكز والمديريات، وربطها بوحدة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، لضمان سرعة تلقي البلاغات والتعامل الفوري معها.

كما جرى التنسيق مع شركات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب الحماية المدنية، لمواجهة أي أعطال أو تداعيات محتملة.

إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ

شملت الإجراءات مراجعة أعمدة وأكشاك ومحولات الكهرباء، والتأكد من سلامتها، ومتابعة أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية، مع رفع جاهزية فرق الطوارئ على الطرق.

كما جرى التأكيد على المتابعة اللحظية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، والتواصل المستمر مع غرف العمليات المركزية والفرعية.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والإسعاف

رفعت مديرية الصحة بالبحيرة، درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية، مع تجهيز أقسام الطوارئ والعناية المركزة بكامل طاقتها.

شملت الاستعدادات توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر أرصدة كافية من جميع فصائل الدم ومشتقاته، إلى جانب مراجعة مولدات الكهرباء وخزانات المياه وخطط الطوارئ والإخلاء.

كما جرى رفع جاهزية منظومة الإسعاف، مع تكثيف انتشار السيارات على الطرق والمحاور الرئيسية، خاصة بالمناطق الأكثر عرضة لتقلبات الطقس، لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو حالات طارئة.

تحذيرات للمواطنين

ناشدت محافظة البحيرة المواطنين توخي الحذر خلال فترات سقوط الأمطار، وتجنب التواجد أسفل الأشجار أو أعمدة الإنارة أو بالقرب من تجمعات المياه.

كما شددت على تقليل الحركة على الطرق، والالتزام بالقيادة الهادئة، مع متابعة البيانات الرسمية أولًا بأول، والتواصل عبر الخط الساخن 137 لتلقي البلاغات والاستفسارات الطبية.