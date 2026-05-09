الإسكندرية تتجمل بصور الرئيسين السيسي وماكرون وأعلام مصر وفرنسا

كتب : محمد عامر , محمد البدري

01:26 م 09/05/2026
    استعدادات الإسكندرية لاستقبال ماكرون والسيسي
    الإسكندرية تتجمل بصور الرئيسين السيسي وماكرون (1)
    الإسكندرية تتجمل بصور الرئيسين السيسي وماكرون (3)
    الإسكندرية تتجمل بصور الرئيسين السيسي وماكرون (3)
    الإسكندرية تتجمل بصور الرئيسين السيسي وماكرون (2)
    الإسكندرية تتجمل بصور الرئيسين السيسي وماكرون (4)
    الإسكندرية تتجمل بصور الرئيسين السيسي وماكرون (4)
    الإسكندرية تتجمل بصور الرئيسين السيسي وماكرون (5)
    الإسكندرية تتجمل بصور الرئيسين السيسي وماكرون (7)
    الإسكندرية تتجمل بصور الرئيسين السيسي وماكرون (8)
    الإسكندرية تتجمل بصور الرئيسين السيسي وماكرون (6)
    الإسكندرية تتجمل بصور الرئيسين السيسي وماكرون (9)
    الإسكندرية تتجمل بصور الرئيسين السيسي وماكرون (12)
    الإسكندرية تتجمل بصور الرئيسين السيسي وماكرون (11)
    الإسكندرية تتجمل بصور الرئيسين السيسي وماكرون (10)

تزينت شوارع وميادين مدينة الإسكندرية، اليوم السبت، بصور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي انتشرت بمختلف المحاور الرئيسية، بالتزامن مع الزيارة التاريخية للرئيسين لافتتاح الحرم الجديد لجامعة "سنجور" الدولية بمدينة برج العرب الجديدة.

"السيسي وماكرون" في قلب الإسكندرية

ورصدت عدسة الكاميرات المشهد الجمالي الذي اكتست به ميادين عروس البحر المتوسط، حيث رفعت الأجهزة التنفيذية صور الزعيمين وأعلام الدولتين المصرية والفرنسية جنبًا إلى جنب، بدءًا من منطقة بحري ومحيط قلعة قايتباي التاريخية، وصولاً إلى طريق الكورنيش ومداخل مدينة برج العرب الجديدة، في رسالة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وباريس.

استنفار وتجميل في ميادين الثغر

وشهدت أحياء الإسكندرية حالة من الاستنفار لتجهيز خطوط السير والمناطق المحيطة بمقر الزيارة، حيث نفذت محافظة الإسكندرية حملات تجميل ونظافة موسعة شملت غسيل الشوارع والميادين، ودهان الأرصفة، ورفع كفاءة الإنارة العامة، لتظهر المدينة في أبهى صورها الحضارية أمام ضيف مصر الكبير.

تأمين كامل وافتتاح استراتيجي

وعلى الصعيد الميداني، عززت مديرية أمن الإسكندرية من تواجد الخدمات المرورية لتنظيم حركة السير بالمحاور المؤدية لمقر جامعة "سنجور" الممتد على مساحة 10 أفدنة، فيما رفعت شركات الكهرباء حالة الطوارئ لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتوفير البدائل الفورية بمواقع الزيارة.

ومن المقرر أن يفتتح الزعيمان اليوم الحرم الجامعي الجديد ببرج العرب، والذي يعد صرحًا تعليميًا واستراتيجيًا لإعداد الكوادر الأفريقية في مجالات التنمية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للثقافة والتعليم الفرانكوفوني.

