تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم السبت، سير أعمال تنفيذ ربط وتأهيل خط طرد محطة معالجة الصرف الصحي بشرق المنصورة، بشارع عبد السلام عارف، وتشمل هذه الأعمال سحب مواسير من مادة البولي إيثيلين بقطر 710 ملم وطول حوالي 500 متر، باستخدام طريقة الدفع الموجه أسفل مزلقان كوبري المرور.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه جرى رفع خط المواسير من على سطح الأرض بشارع عبد السلام عارف، وأن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة تأهيل ورفع كفاءة المحطة وخطوط الطرد ووحدات رفع الصرف الصحي.

كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لضمان سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.

وأشاد المحافظ بحجم الجهد المبذول من فرق العمل بالموقع، والتي تضم المهندسين والفنيين والعمال، بالإضافة إلى معدات الشركة، الذين يواصلون العمل بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة لإنهاء الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية على دعم منظومة الصرف الصحي بمدينة المنصورة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير المرافق الحيوية وتحقيق جودة حياة أفضل.