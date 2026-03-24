"العربية ولعت قدام الناس".. حريق يلتهم سيارة في جنزور بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

08:52 م 24/03/2026

حريق يلتهم سيارة في جنزور بالمنوفية

اندلع حريق في سيارة بقرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك أمام إحدى الصيدليات وبالقرب من أحد المطاعم، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

تفاصيل الحريق

نشب الحريق بشكل مفاجئ بالسيارة، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والأدخنة الكثيفة وسط تواجد المواطنين، قبل أن يتدخل عدد من الأهالي في محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

تدخل الأهالي

نجح الأهالي في إخماد الحريق بالجهود الذاتية، بعد محاولات استمرت لفترة، وتمكنوا من السيطرة على النيران قبل وقوع خسائر أكبر أو امتداد الحريق لمناطق مجاورة.

خسائر مادية ودعوات للدعم

أسفر الحريق عن تلفيات بالسيارة حيث تفحمت تمامًا، فيما دعا عدد من أهالي القرية إلى مساندة صاحبها، من خلال إطلاق حملة تبرعات لمساعدته وتعويضه عن الخسائر التي لحقت به.

وشهدت القرية حالة من التعاطف مع صاحب السيارة، حيث أكد الأهالي حرصهم على دعمه والوقوف بجانبه في ظل هذه الظروف، في مشهد يعكس روح التكافل بين أبناء القرية.

