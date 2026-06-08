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"قبل مواجهة بلجيكا".. ماذا يفعل منتخب مصر في مباراته الافتتاحية بكأس العالم؟

كتب : يوسف محمد

09:40 م 08/06/2026
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    منتخب مصر
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    منتخب مصر
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يستعد منتخب مصر لتسجيل ظهوره الرابع في بطولة كأس العالم، حينما يشارك منتخب الفراعنة في النسخة المقبلة من البطولة، المقرر انطلاقها يوم 11 يونيو الجاري.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في 3 دول مختلفة، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى يوم 19 يوليو المقبل.

ماذا يفعل منتخب مصر في مبارياته الافتتاحية بكأس العالم؟

وخاض منتخب مصر خلال الثلاث نسخ السابقة بكأس العالم، 7 مباريات لم يتمكن من تحقيق أي فوز خلالهم، حيث تلقى الهزيمة في 5 لقاءات وحضر التعادل في مباراتين.

وكانت النسخة الأولى التي شارك فيها المنتخب المصري في كأس العالم، هى نسخة البطولة عام 1934، خاض المنتخب المصري مباراة واحدة في البطولة كانت أمام المجر وتلقى المنتخب الوطني الهزيمة بأربعة أهداف لهدفين.

وفي النسخة الثانية للفراعنة بالمونديال كانت عام 1990، خاضها الفراعنة أمام المنتخب الهولندي وحضر التعادل بين المنتخبين بهدف لمثله.

واستهل المنتخب الوطني مشواره في نسخة البطولة عام 2018، بمواجهة منتخب أوروجواي، وانتهى اللقاء آنذاك بهدف دون مقابل.

موعد أول مباراة لمنتخب مصر في كأس العالم 2026

ويستهل المنتخب الوطني مبارياته في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، بمواجهة منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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منتخب مصر كأس العالم 2026 مصر وبلجيكا

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