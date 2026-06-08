قررت جهات التحقيق المختصة بمركز طما شمال محافظة سوهاج إخلاء سبيل ربة منزل، بعد ثبوت عدم وجود شبهة جنائية في وفاة رضيعها البالغ من العمر نحو 9 أشهر، وذلك عقب اتهامات وجهها زوجها لها بالتسبب في الوفاة نتيجة صعق كهربائي.

زوج يتهم زوجته بالتسبب في وفاة نجلهما

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد المواطنين المقيمين بقرية العتامنة، اتهم فيه زوجته بالتسبب في وفاة نجلهما، مدعيًا تعرض الطفل لصعق كهربائي ووجود آثار إصابة بقدميه، في ظل وجود خلافات زوجية بينهما.

تحريات الأجهزة الأمنية

عقب البلاغ، قامت الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة، وتم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى طما المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

التقارير تحسم الواقعة

كشفت التقارير الطبية عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة، وأكدت التحريات الأمنية صحة النتائج، موضحة أن الرضيع تعرض لصعق كهربائي أثناء اللهو دون تدخل جنائي.

إخلاء سبيل الأم

وبناءً على نتائج التحقيقات والتقارير الطبية، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الأم، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بعد انتفاء الشبهات الجنائية في الواقعة.