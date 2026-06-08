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اعتداء متكرر انتهى بالموت.. قرار عاجل بشأن المتهم بقتل والدته بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

10:20 م 08/06/2026

محكمة جنايات الإسكندرية

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بقتل والدته داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

تفاصيل واقعة مقتل مسنة على يد نجلها


صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، وعضوية المستشار إيهاب حسن نور الدين، والمستشار أنس أسامة العبد، وسكرتير المحكمة محمد أحمد البغدادي.

تعود أحداث القضية رقم 32821 لسنة 2025 جنايات الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد تعدي عامل على والدته داخل منزلها، ما أسفر عن وفاتها.

ماتت بعد اعتداء متكرر من نجلها


كشفت التحقيقات أن المتهم “ط.م.ال” اعتدى على والدته “ن.ع.ع” ربة منزل، على فترات متكررة، ما دفعها إلى مغادرة المنزل ثم العودة إليه، قبل أن يواصل اعتداءه عليها بالضرب المبرح حتى فارقت الحياة.

دوافع الجريمة


أوضحت أوراق القضية أن المتهم ارتكب جريمته مدفوعًا بشكوك غير منطقية تجاه سلوك والدته، رغم كونها سيدة مسنة، وهو ما دفعه إلى الاعتداء عليها بشكل متكرر.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 15 عامًا.

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