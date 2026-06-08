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أحمد موسى: اللي بيقول الناس هتشتري مخدرات بالدعم النقدي ما قرأش كويس

كتب : داليا الظنيني

09:32 م 08/06/2026

الإعلامي أحمد موسى

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أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أحد المسؤولين خرج يهاجم الدعم النقدي، قائلاً إن الناس ستشتري به مخدرات، مشيراً إلى أن هذا الكلام صادر عن جهل وعدم قراءة.

وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الدعم النقدي يتم وفق نظام واضح ومحدد وضعته الدولة، ومن يتحدثون ضده ليس لديهم معلومات كافية ولم يقرأوا جيداً.

وأشار الإعلامي إلى أن المواطن لن يحصل على أموال بشكل مباشر، بل سيخصص كارت إلكتروني للسلع فقط، ولا يمكن صرفه نقداً لشراء سجاير أو مخدرات كما يروج البعض.

وتابع: "مسؤول طالع يهاجم الدعم النقدي ويقول الناس هتجيب بيه مخدرات، قبل ما تطلع تتكلم وتقول الكلام ده أفهم المنظومة".

وشدد أحمد موسى على أن الدولة وضعت نظام محكم لمنع أي استغلال أو انحراف في استخدام الدعم، مطالباً المنتقدين بالاطلاع على التفاصيل قبل إطلاق التصريحات غير المسؤولة.

وأكد الإعلامي أن الدعم النقدي يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه بشكل آمن ومنظم دون أي تجاوزات.

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أحمد موسى دعم نقدى سلع

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