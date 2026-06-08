حزب الله اللبناني يعلن استهداف آليات إسرائيلية في جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان عاجل، أنه قصف بقذائف المدفعية جرافة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أطراف بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان، في إطار العمليات المتواصلة على الحدود الجنوبية.

استهداف مسيّرة إسرائيلية في أجواء إقليم التفاح

قال حزب الله، في البيان الصادر اليوم الإثنين، إنه تصدى بصاروخ "أرض جو" لطائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمس 450" في أجواء منطقة إقليم التفاح، مضيفا أنه أجبرها على التراجع دون تحقيق أهدافها الميدانية.

قصف جرافة عسكرية بصاروخ موجه

تابع الحزب، أنه نفذ استهدافا آخر بصاروخ موجه ضد جرافة عسكرية إسرائيلية في أطراف بلدة يحمر الشقيف، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة في الهدف.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتبادل القصف بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.