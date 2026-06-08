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9 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حريق عيادات التأمين الصحي بالفيوم (فيديو وصور)

كتب : حسين فتحي

09:30 م 08/06/2026
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    9 مصابين في حريق عيادات التأمين الصحي بالفيوم (4)
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    9 مصابين في حريق عيادات التأمين الصحي بالفيوم (5)
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    9 مصابين في حريق عيادات التأمين الصحي بالفيوم (6)
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    9 مصابين في حريق عيادات التأمين الصحي بالفيوم (3)
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    9 مصابين في حريق عيادات التأمين الصحي بالفيوم (2)

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نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، مساء اليوم الإثنين، في السيطرة على حريق محدود اندلع داخل قسم الأشعة بمبنى التأمين الصحي بمنطقة كيمان فارس، بعد تصاعد أدخنة كثيفة أسفرت عن إصابة 9 أشخاص بحالات اختناق.

السيطرة على الحريق وإنقاذ المتواجدين


تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بنشوب حريق داخل وحدة الأشعة والمعمل وعيادات الدور الأول، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، حيث تمكنت القوات من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها لباقي المبنى، مع نجاح أحد ضباط الحماية المدنية في إنقاذ سيدة كانت محاصرة داخل غرفة ممتلئة بالدخان.

قائمة المصابين في الحريق


كشف مصدر طبي عن أسماء المصابين بحالات اختناق، وجاءوا كالتالي: منه طلال عبد الستار (20 عامًا – دمنهور – البحيرة)، كريمة محمد رجب (24 عامًا – الفيوم)، زينب محمد توفيق (43 عامًا – الفيوم)، فاطمة قرني صوفي (30 عامًا – الفيوم)، شيماء إسماعيل عبد التواب (35 عامًا – الفيوم)، كريمة شعبان علي (50 عامًا – الفيوم)، هويدا إبراهيم أحمد (65 عامًا – الفيوم)، رمضان محمد عبد المعطي (59 عامًا – الفيوم)، محمد عويس القرني سعداوي (59 عامًا – الفيوم).

الحالة الصحية للمصابين


أكد مصدر طبي أن 3 من المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية وتحسن حالتهم، بينما يخضع باقي المصابين للملاحظة الطبية.

متابعة المحافظ وإجراءات السلامة


تابع محافظ الفيوم تداعيات الحادث، موجّهًا بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، فيما تم اتخاذ إجراءات احترازية شملت فصل التيار الكهربائي والغاز عن المبنى لضمان السلامة.

أسباب حريق والتحقيقات


أوضحت المعاينة الأولية أن الحريق نجم عن ماس كهربائي مفاجئ داخل وحدة الأشعة بالدور الأول، فيما تواصل الجهات المختصة المعاينة الفنية والتحقيقات لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

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