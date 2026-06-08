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نظارة طبية وسماعة مخفية.. ضبط محاولة غش غريبة في امتحانات حقوق المنيا

كتب : جمال محمد

10:11 م 08/06/2026

الغش في الامتحانات

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أعلنت كلية الحقوق بجامعة المنيا، اليوم الإثنين، ضبط حالة غش داخل إحدى لجان الامتحانات، في واقعة وُصفت بأنها من “الحيل التكنولوجية الحديثة”، وذلك في إطار جهود الكلية لمكافحة الغش باستخدام الوسائل الإلكترونية.

تفاصيل واقعة محاولة الغش في امتحانات حقوق المنيا

وخلال امتحانات الفرقة الرابعة بمادة القانون الدولي الإنساني، لاحظ أحد أعضاء هيئة التدريس المكلفين بالمراقبة وميضًا أحمر دقيقًا ينبعث من نظارة طبية يرتديها أحد الطلاب داخل المدرج.

اكتشاف سماعة بلوتوث داخل النظارة

وبتفتيش النظارة، تبين أنها مزودة بتقنية اتصال مرتبطة بهاتف محمول وسماعة بلوتوث، حيث كان هناك شخص آخر خارج اللجنة يقوم بإملاء الإجابات على الطالب أثناء الامتحان.

تم على الفور ضبط الطالب، والتحفظ على النظارة والهاتف المستخدمين في الواقعة، وتحرير محضر رسمي، مع إحالة الطالب للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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