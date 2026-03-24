باشرت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة وفاة مزارع عُثر على جثمانه داخل حظيرة ماشية بقرية الجديدة التابعة لمركز الداخلة، وسط اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

إخطار أمني ونقل الجثمان

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثمان مزارع إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام.

وبالفحص، تبين أن المتوفى يبلغ من العمر 47 عامًا، وأنه كان يمر بأزمة نفسية ويتلقى علاجًا دوائيًا، وفق ما أثبته محضر الواقعة.

قرار من النيابة وندب الطب الشرعي

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير تفصيلي بشأن أسباب الوفاة وملابساتها، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانونًا.