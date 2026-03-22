أدلى المتهم "ريان.و.م" (20 عامًا) باعترافات صادمة أمام جهات التحقيق بالإسكندرية، كشف خلالها التسلسل الزمني للجريمة المعروفة إعلاميا بـ "مذبحة كرموز"، مشيرا إلى أن قرار موت الأسرة كان باتفاق جماعي وتم تنفيذه منذ ليلة 27 رمضان.

مكالمة دمرت حياة أسرة

وفقا لأقوال المتهم، فإن مأساة الأسرة بدأت فعليا في 26 رمضان 2026، حين تلقت الأم "إنجي" (41 عامًا) اتصالاً هاتفيًا من زوجها المقيم بالخارج، أبلغها فيه بطلاقها وتوقفه التام عن الإنفاق عليها وعلى أبنائهما الستة.

وأفاد المتهم بأن والدته، التي كانت تعاني من مرض السرطان، دخلت في حالة اكتئاب حاد وأبلغته وإخوته بتخلي الأب عنهم وتطليقها وأن "الموت أفضل لهم للذهاب إلى الجنة"، لتبدأ خطة إنهاء حياة الأسرة هربا من واقعهم.

ليلة التنفيذ.. شراء شفرات الموت

وفقا لاعترافات المتهم، في ليلة 27 رمضان، أرسلت الأم ابنها "يوسف" (17 عامًا) لشراء شفرات حلاقة "أمواس" بعد أن اقنعت جميع ابنائها بالتخلص من حياتهم لأن ذلك سيكون أفضل لهم، وقضت الأسرة الليلة في محاولة قطع شرايين أيديهم وجرح رقابهم .

ومع انتهاء ليلة 27 رمضان كان قد فارق الحياة الأطفال الثلاثة الأصغر سنًا: (رهف 12 سنة، ملك 10 سنوات، وياسين 8 سنوات) جراء النزيف أثناء نومهم؛ حيث عثرت المعاينة لاحقا على الجثامين في بداية حالة "تعفن رمي" تشير لوقوع الوفاة قبل اكتشافها بـ 4 أيام.

اليوم الثاني .. الخنق بالوسائد لتصفية الناجين

وفي صباح اليوم التالي، ومع بقاء المتهم ووالدته وشقيقيه يحيى (15 عامًا) ويوسف (17 عامًا) على قيد الحياة، بدأ ريان ووالدته في مساعدة بعضهما لإنهاء حياة المتبقيين؛ حيث قاما بجرح رقبة "يحيى" بشفرة الحلاقة حتى مات، ثم قاما بخنق "يوسف" باستخدام "وسادة".

وعقب التأكد من وفاة أشقائه أقدم المتهم على خنق والدته بـ "وسادة" بيده بناءً على رغبتها حسبما أكد، ليظل يوما كاملًا مع الجثث قبل محاولته الانتحار من الطابق 13 وفشله نتيجة تدخل الأهالي.

المعاينة الفنية

ورصدت معاينة جهات التحقيق أن الضحايا الستة كانوا يرتدون كامل ملابسهم وقت العثور عليهم، وجرى التحفظ على "شفرات حلاقة" ملطخة بالدماء بمسرح الجريمة.

حبس المتهم

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيامًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وذلك عقب قيامه بتمثيل الجريمة ميدانيًا ليلة أمس داخل شقة الأسرة بكرموز وسط تعزيزات أمنية مشددة.

وكان شيع المئات من أهالي الإسكندرية جثامين الضحايا في جنازة مهيبًا انطلقت من مسجد العمري عقب صلاة العصر، لتوارى الثرى بمدافن "العمود" عقب صدور تقرير الصفة التشريحية، فيما تواصل النيابة استكمال التحقيقات.

