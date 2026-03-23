إعلان

الكويت تقدم احتجاجا رسميا إلى "إيكاو" بشأن الانتهاكات الإيرانية

كتب : مصراوي

12:28 ص 23/03/2026

مطار الكويت الدولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الكويت (د ب أ)

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الأحد، تقديمها رسالة احتجاج رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" وذلك على خلفية الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الإيرانية التي طاولت سيادة الدولة على أجوائها ومرافق مطار الكويت الدولي.

وأضافت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنها في رسالتها أكدت أن" هذه الاعتداءات تعد انتهاكا صارخا للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني حيث عرضت سلامة الركاب وشركات الطيران والعاملين في مطار الكويت الدولي إضافة إلى منشآت مطار الكويت الدولي لمخاطر جسيمة".

وأوضحت أن هذه الأحداث أدت إلى اضطراب حركة الملاحة الجوية ما استدعى وقف رحلات الطيران كافة وتسبب في خسائر مادية كبيرة لقطاع الطيران المدني وإصابات بشرية إضافة إلى تعريض أمن وسلامة الركاب والمنشآت للخطر.

وشددت في رسالتها الرسمية على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي لضمان حماية المجال الجوي والمنشآت المدنية ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات بما يكفل سلامة وأمن الطيران المدني وسيادة دولة الكويت على أجوائها والمباني والمنشآت التابعة لمطار الكويت الدولي وفقا للمعايير الدولية.

وركزت في رسالتها على احتفاظ دولة الكويت بكامل حقوقها القانونية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها ومرافقها.

الهجمات الإيرانية إيران وأمريكا الحرب على إيران الشرق الأوسط الكويت

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا
بيان هام من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في دول الخليج
هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة