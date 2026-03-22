إعلان

تشييع جثامين ضحايا مذبحة كرموز بعد كشف تفاصيل صادمة (صور)

كتب : محمد البدري , محمد عامر

06:30 م 22/03/2026 تعديل في 06:30 م
    جنازة ضحايا مذبحة كرموز
    جنازة ضحايا مذبحة كرموز
    جنازة ضحايا مذبحة كرموز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شيّع أهالي الإسكندرية اليوم الأحد جثامين ضحايا مذبحة كرموز الستة من مسجد العمري عقب أداء صلاة العصر. ووارى الأهالي الجثامين الثرى داخل مدافن العمود بنطاق حي غرب وسط حالة من الحزن العميق.

كواليس مذبحة كرموز

بدأت خيوط الواقعة تتكشف حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بمحاولة شاب يبلغ من العمر عشرين عامًا الانتحار بالقفز من الطابق الثالث عشر بأحد العقارات. وعقب إنقاذ الشاب قادت التحقيقات إلى اكتشاف فاجعة داخل شقة الأسرة.

عثرت الأجهزة الأمنية على ستة جثامين داخل الشقة السكنية تبين أن أصحابها فارقوا الحياة منذ نحو أربعة أيام. وضمت قائمة الضحايا الأم البالغة من العمر واحداً وأربعين عاماً وأبناءها الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية وسبعة عشر عامًا.

دوافع مذبحة كرموز

كشفت التحقيقات عن تفاصيل مأساوية وراء الجريمة بعدما تبين إقامة الأسرة دون الأب الذي يعمل في دولة عربية. وتفاقمت الأزمة حين اكتشفت الأم إصابتها بمرض السرطان ولجوئها لطلب الدعم من زوجها.

تلقّت الأم صدمة قاسية حين أبلغها الزوج بطلاقها وزواجه من أخرى مع امتناعه عن الإنفاق على الأسرة. وقادت هذه الظروف القاسية إلى اتفاق بين الأم وابنها الأكبر على إنهاء حياة الأسرة بالكامل.

تحقيقات مذبحة كرموز

نفذ الابن المتهم الاتفاق وتخلص من أشقائه الخمسة قبل أن يقدم على إنهاء حياة والدته. وحاول الشاب الناجي الوحيد الانتحار لاحقًا قبل أن تتدخل العناية الإلهية وتنقذه ليمثل أمام جهات التحقيق.

جرت مراسم التشييع والدفن عقب انتهاء الجهات المختصة بمشرحة الإسعاف بكوم الدكة من إجراءات الصفة التشريحية. وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها مع الابن المتهم مع استمرار التحريات الجنائية لكشف كافة الملابسات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نهاية مثيرة لفيديو طفل يقود توك توك في أبو النمرس
حوادث وقضايا

نهاية مثيرة لفيديو طفل يقود توك توك في أبو النمرس
وصول الإعلانات إلى تطبيق الدردشة "شات جي بي تي".. تفاصيل
أخبار و تقارير

وصول الإعلانات إلى تطبيق الدردشة "شات جي بي تي".. تفاصيل
ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟
اقتصاد

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟
موعد اختبارات شهر مارس 2026 لصفوف النقل بعد التعديل
مدارس

موعد اختبارات شهر مارس 2026 لصفوف النقل بعد التعديل
كروب توب.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة (صور)
زووم

كروب توب.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة (صور)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك 2- 0 أوتوهو.. بداية الشوط الثاني
"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا
بيان هام من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في دول الخليج
هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة