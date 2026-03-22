شيّع أهالي الإسكندرية اليوم الأحد جثامين ضحايا مذبحة كرموز الستة من مسجد العمري عقب أداء صلاة العصر. ووارى الأهالي الجثامين الثرى داخل مدافن العمود بنطاق حي غرب وسط حالة من الحزن العميق.

كواليس مذبحة كرموز

بدأت خيوط الواقعة تتكشف حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بمحاولة شاب يبلغ من العمر عشرين عامًا الانتحار بالقفز من الطابق الثالث عشر بأحد العقارات. وعقب إنقاذ الشاب قادت التحقيقات إلى اكتشاف فاجعة داخل شقة الأسرة.

عثرت الأجهزة الأمنية على ستة جثامين داخل الشقة السكنية تبين أن أصحابها فارقوا الحياة منذ نحو أربعة أيام. وضمت قائمة الضحايا الأم البالغة من العمر واحداً وأربعين عاماً وأبناءها الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية وسبعة عشر عامًا.

دوافع مذبحة كرموز

كشفت التحقيقات عن تفاصيل مأساوية وراء الجريمة بعدما تبين إقامة الأسرة دون الأب الذي يعمل في دولة عربية. وتفاقمت الأزمة حين اكتشفت الأم إصابتها بمرض السرطان ولجوئها لطلب الدعم من زوجها.

تلقّت الأم صدمة قاسية حين أبلغها الزوج بطلاقها وزواجه من أخرى مع امتناعه عن الإنفاق على الأسرة. وقادت هذه الظروف القاسية إلى اتفاق بين الأم وابنها الأكبر على إنهاء حياة الأسرة بالكامل.

تحقيقات مذبحة كرموز

نفذ الابن المتهم الاتفاق وتخلص من أشقائه الخمسة قبل أن يقدم على إنهاء حياة والدته. وحاول الشاب الناجي الوحيد الانتحار لاحقًا قبل أن تتدخل العناية الإلهية وتنقذه ليمثل أمام جهات التحقيق.

جرت مراسم التشييع والدفن عقب انتهاء الجهات المختصة بمشرحة الإسعاف بكوم الدكة من إجراءات الصفة التشريحية. وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها مع الابن المتهم مع استمرار التحريات الجنائية لكشف كافة الملابسات.