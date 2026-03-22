نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية، تحت عنوان "فرحة وابتسامة"، بمناطق الإسكان البديل ضمن المشروع الثقافي "جودة حياة"، وفي إطار برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر المبارك.

وفي السياق، شهد مركز شباب أهالينا 2، لقاء تثقيفيا بعنوان "عيدنا تراثنا"، قدمته الدكتورة جيهان حسن، مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع، وتناولت خلاله طقوس ومظاهر الاحتفال بعيد الفطر، مع التعريف بالعادات والتقاليد المرتبطة بالعيد في التراث الشعبي، مثل إعداد الكعك والحلوى، وزيارة الأقارب، وتبادل العيدية، إلى جانب الألعاب الشعبية.

كما تطرقت إلى مظاهر الاستعداد للعيد، كارتداء الملابس الجديدة، وتصفيف الشعر، وتخضيب الأيدي بالحناء، فضلا عن أجواء صلاة العيد والتكبيرات، وخروج الأطفال في مجموعات للاحتفال.

كما شهد المركز الثقافي بالمحروسة عددا من الورش الفنية، منها ورشة تصميم ماسكات بالفوم الجليتر نفذتها سهام محمد، وورشة تصميم هدايا وكروت تهنئة تنفيذ سيد محمد، بالإضافة إلى فقرة رسم على الوجه قدمها وليد المليجي، ولاقت إقبالا واسعا من الأطفال.

أعقب ذلك فقرة توعوية للتعريف بأهمية غسل الأيدي ونظافة الأسنان وعلاقتهما بصحة الجسم، بهدف غرس السلوكيات الصحية الإيجابية.

وفي المركز الثقافي بمنطقة معا أقيمت ورشة تصميم هدايا للأطفال باستخدام الفوم، تدريب إبراهيم عبد المنعم، وسهام محمد، تلاها فقرة رسم على الوجه نفذتها سهام محمد ووليد المليجي، إلى جانب فقرة الأراجوز وقدمها أشرف حسن وسيد عبد الخالق، كما قدمت فرقة العرائس عرضا فنيا بإشراف رضوان علي.

واختتم اليوم مع فقرة التنورة وقدمها سمير محمد، وأشرف محمد، وسط تفاعل كبير من الحضور.

أنشطة المشروع الثقافي لمناطق الإسكان البديل تنفذ ضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وتأتي ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة احتفالا بعيد الفطر المبارك، ويشمل نحو 90 فعالية ثقافية وفنية متنوعة بجميع المحافظات.

وتتواصل الفعاليات اليوم الأحد مع محاضرات توعوية وورش فنية للأطفال، بجانب عروض العرائس والأراجوز والتنورة، وذلك بمنطقتي "الخيالة" و"الأسمرات".