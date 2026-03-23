بيروت (أ ش أ)

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بالقصف المدفعي والفسفوري بلدة "الناقورة"، مشيرة إلى أن الاشتباكات تدور حاليا بين القوات الإسرائيلية والمقاومة في البلدة.

كما استهدفت القوات الإسرائيلية أطراف بلدة "مارون الراس" واطراف "بنت جبيل" بالقصف المدفعي.

وقامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية.. كما نفذ سلسلة تفجيرات عنيفة في بلدات رِب، ثلاثين ، ميس الجبل، الطيبة والخيام.

واستهدف الطيران الحربى الإسرائيلى بـ 3 غارات جسر القاسمية الساحلي في منطقة "برج رحال "، وألحق بها أضرارا جسيمة.

وقد أعاد الجيش اللبناني والكتيبة الكورية تموضعهما وانتشرا في محيط الجسر.