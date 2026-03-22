كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة نقل بالاصطدام بدراجة نارية وسيدتين أثناء جلوسهما أمام أحد المنازل بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وتبين أنه بتاريخ 19 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة الزقازيق بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال سيدتين مصابتين بكسور وكدمات متفرقة، وبسؤالهما أفادتا بأن سيارة نقل اصطدمت بهما ولاذ قائدها بالفرار.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين إصابته بكدمة بالعين. وبمواجهته، أقر بوجود خلافات عائلية مع نجل عمته، استولى على إثرها على سيارته، وأثناء محاولة الأخير اللحاق به، واصل القيادة مما أدى إلى وقوع الحادث.

تحفظت الشرطة على السيارة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.