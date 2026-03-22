إعلان

انتقام عائلي ينتهي بدهس سيدتين في الشرقية

كتب : مصراوي

11:49 م 22/03/2026

متهم بدهس سيدتين في الزقازيق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة نقل بالاصطدام بدراجة نارية وسيدتين أثناء جلوسهما أمام أحد المنازل بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وتبين أنه بتاريخ 19 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة الزقازيق بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال سيدتين مصابتين بكسور وكدمات متفرقة، وبسؤالهما أفادتا بأن سيارة نقل اصطدمت بهما ولاذ قائدها بالفرار.

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين إصابته بكدمة بالعين. وبمواجهته، أقر بوجود خلافات عائلية مع نجل عمته، استولى على إثرها على سيارته، وأثناء محاولة الأخير اللحاق به، واصل القيادة مما أدى إلى وقوع الحادث.

تحفظت الشرطة على السيارة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو دهس سيدتين فيديو الشرقية خلافات عائلية

إعلان

إعلان

