إيران تطلق الموجة الـ75 من عملية الوعد الصادق 4 ضد أهداف إسرائيلية وأمريكية

كتب : وكالات

11:18 م 22/03/2026 تعديل في 23/03/2026

اطلاق صاروخ

قال التلفزيون الإيراني، إن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت الموجة الـ75 من عملية الوعد الصادق 4 على أهداف إسرائيلية وأمريكية.

ومن جهته، أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير استهدف وسط وجنوب إسرائيل.

وكان أعلن التلفزيون الإيراني عن انطلاق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، وفي الوقت نفسه، أطلق حزب الله صلية صاروخية من لبنان نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان حذر الحرس الثوري الإيراني، من قيامه بإجراءات تصعيدية واسعة حال تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته باستهداف منشآت الطاقة داخل إيران، مؤكداً أن طهران قد تلجأ إلى إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل.

وفي تصريحات للقناة 13 الإسرائيلية، قال ترامب، إن ما سيحدث بشأن الإنذار المتعلق بمحطات الطاقة في إيران سيعرف قريبا، مؤكدا أن النتيجة ستكون "جيدة جدا".

وأضاف ترامب، أنه "سيكون هناك تدمير كامل لإيران وهذا سينجح بشكل ممتاز".

كيف أقنع نتنياهو ترامب بشن الحرب على إيران؟.. ولماذا فشلت الخطة؟
