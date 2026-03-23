كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تشاجر 3 أشخاص أحدهم يحمل سلاح نارى مع الأهالى بأسيوط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجارى حدثت مشادة كلامية بين الظاهرين بمقطع الفيديو (3 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط) والأهالى بإحدى القرى بذات المركز لاعتراض الأهالى على معاكستهم إحدى الفتيات وإطلاق أحدهم أعيرة نارية فى الهواء.

أمكن ضبط المذكورين وبحوزة أحدهم بندقية آلية واعترفوا بارتكابهم الواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق.

