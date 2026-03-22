تزايدت التساؤلات بين الطلاب وأولياء الأمور حول مواعيد امتحانات الترم الثاني، خاصة في ظل تزامن الدراسة مع شهر رمضان المبارك، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن المواعيد الرسمية للامتحانات وفق الخريطة الزمنية المعتمدة، مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026.

موعد امتحانات الترم الثاني

وأكدت الوزارة أن امتحانات الترم الثاني ستُعقد وفق المواعيد المحددة مسبقًا دون أي تغيير، حيث بدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 7 فبراير 2026 ويستمر لمدة 15 أسبوعًا، على أن ينتهي رسميًا يوم الخميس 21 مايو 2026.

ووفق الجدول الرسمي، ستُجرى امتحانات الترم الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2026، على أن تنتهي جميع الامتحانات في النصف الثاني من شهر يونيو كحد أقصى.

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

وستعقد امتحانات الشهادة الإعدادية في نهاية مايو أو بداية يونيو 2026، وفق ما يحدده كل محافظ بعد اعتماد الجداول رسميًا.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

حددت الوزارة أن امتحانات الترم الثاني للثانوية العامة ستبدأ يوم السبت 20 يونيو 2026، وفق الجدول الرسمي المعتمد، مع تطبيق جميع الإجراءات التنظيمية لضمان سير الامتحانات بسلاسة.