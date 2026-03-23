سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل اندلع داخل مزرعة ماشية بقرية الوادي التابعة لمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، وذلك بعد جهود مكثفة استمرت نحو ساعتين للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

بلاغ بحريق

كانت غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل المزرعة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وجرى التعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

توقعات بماس كهربائي

وأفاد شهود عيان بأن المزرعة مملوكة لأحد المواطنين، مرجحين أن الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي، بسبب شدة الرياح والأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة طور سيناء اليوم.

التهاب 6 عنابر ونفوق 6 عجول

ومن جانبه، أوضح مالك المزرعة أن الحريق التهم 6 عنابر للمواشي، إضافة إلى كميات كبيرة من الأعلاف، ما أسفر عن نفوق 6 عجول، وخسائر مادية تُقدَّر بأكثر من مليون جنيه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، وكشف ملابسات الحادث.