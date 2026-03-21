فتحت مراكز الشباب بمحافظة البحيرة، أبوابها مجانًا أمام المواطنين، ضمن مبادرة "فرحة العيد"، خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من البهجة وإقبال كبير من الأطفال والشباب والأسر.

إقبال كبير على مراكز الشباب

شهدت مراكز الشباب والأندية، توافدًا واسعًا من المواطنين، لقضاء أوقات ترفيهية خلال إجازة العيد، والاستمتاع بالفعاليات المقدمة.

أنشطة ترفيهية متنوعة.

شهدت الفعاليات، تنظيم فقرات فنية واستعراضات، مع توزيع هدايا رمزية على الأطفال، إلى جانب إتاحة مجموعة من الأنشطة، شملت الألعاب الترفيهية، وكرة القدم، وتنس الطاولة، والبلياردو، والألعاب الإلكترونية.

إتاحة الخدمات للجمهور

أتاحت مراكز الشباب، الملاهي وحمامات السباحة مجانًا أمام الجمهور، في إطار توفير متنفس ترفيهي للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.