محافظ الفيوم يشارك المسنين فرحة عيد الفطر المبارك

كتب : حسين فتحي

04:31 م 20/03/2026
    محافظ الفيوم وسط كبار السن للتهنئة بالعيد 1
    محافظ الفيوم وسط كبار السن للتهنئة بالعيد
    محافظ الفيوم وسط كبار السن للتهنئة بالعيد 3
    محافظ الفيوم وسط كبار السن للتهنئة بالعيد 2

زار الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، دار المسنين بجمعية أبو بكر الصديق للتنمية، بمجمع بدر الإسلامي بالحادقة، لتهنئة نزلاء الدار بمناسبة عيد الفطر المبارك، والوقوف على الرعاية الصحية والخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ا. ح دكتور هشام عبد السميع الشيمي سكرتير عام المحافظة المساعد، ، والدكتورة شيرين فتحي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد الخشاب رئيس مجلس إدارة جمعية أبو بكر الصديق للتنمية.

أعرب محافظ الفيوم عن سعادته بمشاركة كبار السن فرحة العيد، مؤكداً حرص المحافظة على رعاية هذه الفئة الغالية، ووجّه المحافظ، بضرورة توفير أقصى درجات الرعاية والراحة لنزلاء الدار، مؤكداً أن تقديم الخدمات الطبية والنفسية المتكاملة لهم ليس مجرد واجب وظيفي بل هو التزام أخلاقي وإنساني، قائلاً: "هؤلاء الآباء والأمهات هم بركة مجتمعنا ورمز الخير في حياتنا، ورضاهم غاية نسعى إليها، فقد أوصانا ديننا الحنيف ببرهم وتقدير عطائهم، ودعواتهم هي سر التوفيق والفلاح".

فيما أشاد نزلاء الدار من المسنين، بحسن معاملة العاملين بالجمعية والقائمين عليها، وحرصهم على توفير سبل الرعاية والراحة اللازمة لهم.

