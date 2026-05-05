إعلان

النجار: تطبيق قانون السمسرة العقارية بدءا من يوليو المقبل

كتب : حسن مرسي

12:21 ص 05/05/2026

تطبيق قانون السمسرة العقارية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن قانون السمسرة العقارية سيُطبق بدءا من 25 يوليو المقبل، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع.

وأوضح النجار، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن القانون يلزم السمسار بعقد رسمي قبل البدء في أي عملية.

وأضاف رئيس الهيئة أن نسبة العمولة المتفق عليها تُكتب في العقد، وإذا تجاوزت 10 آلاف جنيه يجب دفعها عبر وسائل الدفع الإلكتروني وليس نقدا.

وأشار إلى أن السمسار مسؤول عن سلامة العقار من المخالفات والقضايا، وله حق التفويض للاستعلام من الجهات الحكومية.

وتابع أن القانون يتطلب في السمسار ترخيصا وسجلا تجاريا وبطاقة ضريبية وحسن سير وسلوك، مع دورات تدريبية في كتابة العقود وقراءة الخرائط المساحية.

وكشف المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن تسجيل أكثر من 1050 سمسارا على موقع الهيئة حتى الآن، مع منع أي شخص غير مرخص من مزاولة النشاط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السمسرة العقارية السمسار عصام النجار عمرو أديب قانون السمسرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خروج جرار قطار بضائع عن القضبان أمام مزلقان الشاملة ببني سويف (صور)
أخبار المحافظات

خروج جرار قطار بضائع عن القضبان أمام مزلقان الشاملة ببني سويف (صور)
"نادلة وخباز وبائع في محل ملابس".. تعرف على مهن النجوم قبل الشهرة
أجنبي

"نادلة وخباز وبائع في محل ملابس".. تعرف على مهن النجوم قبل الشهرة
مشاهد صادمة.. "تسونامي أمطار" يغرق مدينة أسترالية (فيديو)
علاقات

مشاهد صادمة.. "تسونامي أمطار" يغرق مدينة أسترالية (فيديو)

سقوط بلوجر الحوارات الخارجة وملابسات فيديو "مساطيل مصر الجديدة"
حوادث وقضايا

سقوط بلوجر الحوارات الخارجة وملابسات فيديو "مساطيل مصر الجديدة"
قانون الأسرة يحدد 6 أشهر لطلب فسخ عقد الزواج.. وفقيه لـ"مصراوي": لا يجوز
أخبار مصر

قانون الأسرة يحدد 6 أشهر لطلب فسخ عقد الزواج.. وفقيه لـ"مصراوي": لا يجوز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مشروع قانون الأسرة الجديد.. مفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل (تغطية خاصة)