أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن قانون السمسرة العقارية سيُطبق بدءا من 25 يوليو المقبل، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع.

وأوضح النجار، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن القانون يلزم السمسار بعقد رسمي قبل البدء في أي عملية.

وأضاف رئيس الهيئة أن نسبة العمولة المتفق عليها تُكتب في العقد، وإذا تجاوزت 10 آلاف جنيه يجب دفعها عبر وسائل الدفع الإلكتروني وليس نقدا.

وأشار إلى أن السمسار مسؤول عن سلامة العقار من المخالفات والقضايا، وله حق التفويض للاستعلام من الجهات الحكومية.

وتابع أن القانون يتطلب في السمسار ترخيصا وسجلا تجاريا وبطاقة ضريبية وحسن سير وسلوك، مع دورات تدريبية في كتابة العقود وقراءة الخرائط المساحية.

وكشف المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن تسجيل أكثر من 1050 سمسارا على موقع الهيئة حتى الآن، مع منع أي شخص غير مرخص من مزاولة النشاط.